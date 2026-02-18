郷ひろみの“紅白卒業”の舞台裏にNHK『SONGS』が密着！ | RBB TODAY

26日よる10時から放送される『SONGS』（NHK総合）に、70歳を迎えた郷ひろみが登場する。
郷は去年の紅白歌合戦の取材会で「2025年の紅白で一区切りつけたい」と突然の発表をした。番組では、その決意をもって臨んだ紅白の舞台裏に独占密着。日々のトレーニングや3日間にわたるリハーサル、他アーティストとの交流を通して、70歳の節目を迎えた郷が紅白にかけた思いに迫る。
また、これまでの紅白全パフォーマンスも一挙大放出。番組責任者の大泉洋と共に、郷が刻んだ全38回の歴史を振り返る。これまで7回ものトップバッターを務めた郷の、そのこだわりとは。
大好評ロケ企画の第2弾も実現した。前回は「電車でゴー！」と題し、郷が電車でNHKへ向かう様子が放送されたが、今回は話題の倉庫型家具店で愛犬のためのショッピングに密着。久々の買い物にテンションが上がる姿や、愛犬への深すぎる愛情、セルフレジにハマる様子など、国民的スター・郷ひろみの意外すぎる一面に、大泉も大爆笑の連続となる。
スタジオパフォーマンスでは、郷の紅白出場の歴史に欠かせない7曲をSPメドレーでお届けするほか、これまで支えてくれた全ての人へ感謝を届けるバラード「ALL MY LOVE」を披露する。
