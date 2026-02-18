ハイレグ×パンツの攻めスタイル、JUNG KOOKとの熱愛説でも話題のaespa・ウィンターの姿に反響 | RBB TODAY

aespaのウィンターが、大胆なスタイリングを披露した。

スレンダーなボディラインが際立つ着こなしに、多くの注目が集まっている。

ウィンターは2月18日、自身のインスタグラムに、海外で撮影した複数の写真を投稿。強い日差しの下でリラックスした表情を見せている。

目を引くのは、特徴的なコーディネートだ。胸元が大きく開いたブラウンのボディスーツに、ローライズのストライプパンツを合わせている。ボディスーツのハイレグ部分がのぞく着こなしとなっている。

（写真＝ウィンターInstagram）

今回の投稿には「どんな格好でも似合うね」「独占したいよ」「プリンセスだよ」といった声が寄せられていた。なかには「ジョングクはどこ」といったコメントも見受けられた。

昨年末にはBTSのJUNG KOOKとの熱愛説が取り沙汰されたウィンター。ステージでの姿だけでなく、ファッションや日常の投稿にも注目が集まっている。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

