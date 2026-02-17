橋本梨菜、Gカップの抜群プロポーション！ガレージを舞台にグラビア披露 | RBB TODAY

17日発売の『FLASH』（光文社）に、配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMM TV）で悪役ヒロインを演じて話題の橋本梨菜が登場した。

橋本梨菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小池大介

雰囲気のあるガレージを舞台に、Gカップのプロポーションを披露している。橋本は大阪府出身の32歳。「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称でトップグラビアアイドルとして活躍し、2025年3月に10周年を迎えた。アイドルユニット「sherbet」のメンバーであり、俳優としての顔も持つ。

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

また、「2.5次元モデル」として活躍するあまつまりなも登場。同号ではあまつは、タイで撮影された最新写真集からの先行カットを同誌で独占公開。幻想的かつ妖艶なランジェリーカットを披露した。

あまつまりなは12月28日生まれ、身長164センチ。2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実界へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデルだ。

成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

さらに、日本プロ麻雀協会所属の女流雀士・成海有紗が、自身初となる水着グラビアに挑戦した。“三倍満ボディ”の異名をとる抜群のスタイルに注目だ。成海は大阪府出身の7月30日生まれ。2021年にプロテストに合格し、協会に入会した。雀風は面前高打点型で、好みの牌は一索だという。

南雲るい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎槇野翔太

南雲るい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎槇野翔太

SNSで本格的な動物写真を発表し話題の南雲るいも初登場。「カメラ女子→戦場カメラマン」という連想から、「戦場」「洗浄」「扇情」の3テーマでグラビアを展開している。ユニークなコンセプトに引けを取らないグラマラスなボディを見せつけた。南雲は福岡県出身の11月11日生まれ。

Benjaminパクチー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智樹

Benjaminパクチー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智樹

さらにアイドルグループ「ミリオン！ ～Million Heaven Tokyo～」からは、Benjaminパクチーが登場。観光地での写真をきっかけにSNSで話題となった、Jカップが印象的なグラビアを掲載している。Benjaminパクチーは鳥取県出身の11月14日生まれ。

相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

9頭身のスタイルと柔軟な身体で人気を集める相沢菜々子も誌面を飾った。現在は放送中のアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO MXほか）のエマ・グリーン役で声優デビューも果たしている。グラビアでは、“リバーサイドデート”をテーマに、ナチュラルで柔らかい表情のランジェリー姿を披露した。相沢は福岡県出身の29歳。女優・タレントであり、「ハチ子」の愛称で親しまれている。愛機にNikon ZfとNikon Zfcを持つカメラ女子でもある。なお、3月14日には2nd写真集『TOW』（玄光社）を発売し、記念イベントも開催予定だ。