えなこ、“ホテルでの密会”テーマのグラビア披露！セクシーすぎる入浴ショットも | RBB TODAY

17日発売の『FLASH』（光文社）の表紙と巻頭に、コスプレイヤーのえなこが登場している。

「週刊FLASH」2月17日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

同誌では“ホテルでの密会”をテーマに撮影。公開された入浴シーンでは、濡れた肌にベージュのランジェリーを身に包み、上目遣いの表情を見せている。また表紙では、黒のレースランジェリー姿のカットを披露している。

えなこは愛知県出身の32歳。身長154センチ、B86（E）W59H85。中学生のころからコスプレを始め、インターネットを中心に話題となった。「カバーガール大賞」では歴代トップタイの2連覇を達成し、後継の「トップカバーアワード」では第2回総合大賞に輝いている。