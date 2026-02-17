えなこ、“ホテルでの密会”テーマのグラビア披露！セクシーすぎる入浴ショットも | RBB TODAY

17日発売の『FLASH』（光文社）の表紙と巻頭に、コスプレイヤーのえなこが登場している。
同誌では“ホテルでの密会”をテーマに撮影。公開された入浴シーンでは、濡れた肌にベージュのランジェリーを身に包み、上目遣いの表情を見せている。また表紙では、黒のレースランジェリー姿のカットを披露している。
えなこは愛知県出身の32歳。身長154センチ、B86（E）W59H85。中学生のころからコスプレを始め、インターネットを中心に話題となった。「カバーガール大賞」では歴代トップタイの2連覇を達成し、後継の「トップカバーアワード」では第2回総合大賞に輝いている。
えなこ、2026年の干支「午」グラビア！馬耳つけたランジェリー姿に | RBB TODAY
えなこが「週チャン」最多24回表紙登場し、ポスターやQUOカード企画も実施された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/25/241566.html続きを読む »
えなこ、ベッドサイドで際どすぎる谷間見せ！ | RBB TODAY
コスプレイヤーのえなこが水着や浴衣、レース羽織などで抜群のプロポーションと際どい谷間を披露し話題になっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/17/233514.html続きを読む »