えなこ、“ホテルでの密会”テーマのグラビア披露！セクシーすぎる入浴ショットも | RBB TODAY

えなこ、“ホテルでの密会”テーマのグラビア披露！セクシーすぎる入浴ショットも

えなこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文
  • 「週刊FLASH」2月17日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

　17日発売の『FLASH』（光文社）の表紙と巻頭に、コスプレイヤーのえなこが登場している。

　同誌では“ホテルでの密会”をテーマに撮影。公開された入浴シーンでは、濡れた肌にベージュのランジェリーを身に包み、上目遣いの表情を見せている。また表紙では、黒のレースランジェリー姿のカットを披露している。

　えなこは愛知県出身の32歳。身長154センチ、B86（E）W59H85。中学生のころからコスプレを始め、インターネットを中心に話題となった。「カバーガール大賞」では歴代トップタイの2連覇を達成し、後継の「トップカバーアワード」では第2回総合大賞に輝いている。


週刊FLASH（フラッシュ） 2026年3月3日・10日号（1803号） [雑誌]
￥599
Amazon
えなこ写真集『エピローグ』デジタルエディション (YJ PHOTO BOOK)
￥3,300
Amazon
《アルファ村上》

