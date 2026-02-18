「体重39kgまで落ちた」と告白し心配されたIZ*ONE出身チェ・イェナ、現在の体調と体重を明かす | RBB TODAY

「体重が39kgまで落ちた」との告白でファンを心配させたガールズグループIZ*ONE出身の歌手チェ・イェナが、現在の体調と体重について自ら言及した。

2月17日、公式YouTubeチャンネルで公開された動画の中で、ネット上に出回る“体重情報”に言及している。

【写真】チェ・イェナ、痩せすぎ？“アニメ級”

チェ・イェナは、インターネットに掲載されている自分のプロフィール情報を見ながら、出生地や両親の年齢などが書かれていることに「私が話したことあったっけ？」と驚いた様子を見せた。

また、身長162cm、体重42～43kgと記載されているのを見て、「この前、私がかなり痩せたって話をしたら、みなさんがすごく心配してくれて」と切り出した。

続けて「だから最近は運動や体調管理も頑張っていて、体重も今はここに書いてある通り」と明かした。

（写真提供＝OSEN）チェ・イェナ

これに先立ち、チェ・イェナは自身のYouTubeチャンネルで「最近39kgまで落ちてしまって、自分でもショックを受けた。だからしっかり食べて体重を戻した」と告白していた。

当時は「痩せようとして痩せたわけではない。ただ急に体重が落ちた」と語り、理由もなく体重が減ったことを明かしてファンの心配を集めていた。

体調面への不安が広がるなかでの率直な説明だけに、ファンにとってはひとまず胸をなで下ろす“近況報告”になったようだ。

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。

