川﨑桜、勝負衣装でフィギュアスケート！パリのリンクで舞う動画公開！ | RBB TODAY

4月14日発売の乃木坂46・川﨑桜の1st写真集『エチュード』（新潮社）の公式Xが16日に更新。フランス・パリのスケート場でフィギュアスケートを披露する動画が公開された。

公開された動画で川﨑は、純白のミニ丈ドレスに背中の天使の羽、頭にはティアラをあしらった衣装で登場。「さくたんの写真集コーデ紹介」と題し、「夢だったパリで滑るために作ったオーダーメイドの衣装です」「背中の羽も私のアイディアで付けてもらいました」とこだわりを明かした。

動画は、ベンチでスケート靴の紐を結ぶ姿から始まり、「世界にたった一つだけの勝負衣装、氷の上で羽ばたく姿を見てください」との言葉とともにリンクへ飛び出していく様子が収められている。フィギュアスケート経験者として知られる川﨑は、氷上で優雅にターンを決めるなど実力を披露。投稿には「初公開」「憧れだったパリのスケート場で羽ばたく川﨑さんの動画です」とコメントが添えられ、夢の舞台で躍動する姿を捉えた映像となっている。

この投稿にファンからは、「これがほんまの天使やな」「翼を授けられたプリンセス」「氷上の妖精ってほんとにいたんやな」などの声が寄せられている。

※川﨑桜、勝負衣装でパリのリンクを滑走する動画投稿（川﨑桜の1st写真集『エチュード』公式Xより）