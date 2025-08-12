元日向坂46・影山優佳、めまいで倒れ病院に...担当研修医の正体に驚き「変な返ししたら血飛ばされるかも」 | RBB TODAY

12日、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』に日向坂46の元メンバー・影山優佳が出演。めまいで病院に向かった際のエピソードを語った。

この日、配信されたのは11日放送『激レアさんを連れてきた。』の未公開トーク。自身の「珍しい体験」について尋ねられた影山は、「全然心配しなくていい話なんですけど」と前置きしつつ「めまいがちょっとひどくて、マネージャーさんに病院に急遽連れて行ってもらったことがあったんです」と語った。

目の前が見えないほどめまいがひどかったという影山は、病院に到着するとベッドに横たわり、そのまま採血へ。その際、採血を担当した女性研修医から急に「影山さんが小学生のとき、隣の席だった男の子の彼女です」と明かされたという。

このエピソードを聞き、スタジオは「えぇ～！」と騒然。影山も当時の心境を振り返り、「今までめまいしてたのに、バチコリ視界が合って」と驚きを語った。さらに影山は、「ご縁だなとは思ったんですけど、テレビに影山優佳が映るたびに、その彼氏さんが『実は隣の席ですごい優しくしてくれてたんだよ』みたいな。これ、（彼女は）どんな気持ちで聞いてたんだろう」と思いを巡らせた。また「これ、私が変な返ししたら、血飛ばされるかもって思って。それがすごい怖かった」と語った。

このエピソードを聞いたオードリー若林が「そのタイミングで言うんだね」と言うと、影山は「嬉しいって思っていただけたのはありがたかったんですけど、これで（採血の針を）引っこ抜かれたらどうしようみたいな」とコメント。すると若林が笑いながら「いや、引っこ抜かないでしょ」とツッコんだ。

※テレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』（影山優佳 聞いているだけで痛い激レアトーク）