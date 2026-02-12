乃木坂46・川﨑桜、1st写真集公式Xが投稿開始3日目でフォロワー10万人突破！ | RBB TODAY

4月14日に発売される乃木坂46・川﨑桜の1st写真集（新潮社）の公式Xアカウントが11日に更新され、フォロワー数が10万人を突破したことを動画で報告した。

同作は、川﨑が憧れていたフランスで、ニースとパリの2都市にて撮影されたソロ写真集。同アカウントは「川﨑桜1st写真集 公式Xアカウントのフォロワー様が10万人を突破しました フォローしてくださりありがとうございます」と感謝をつづり、投稿開始から3日目に記念動画を公開した。

動画では、ブラウンのジャケットに白い襟付きトップスを合わせた清楚な装いの川﨑が、「#さくたん満開」という手書きのハッシュタグに加え、周囲にピンクのハートマークや桜の花びらが描かれたスケッチブックを手にして登場。スケッチブックを胸元に掲げ、はにかんだ笑顔を見せながら「今日はハッシュタグ #さくたん満開 で一緒にお祝いしてください」と呼びかけている。

この投稿を見たファンからは、「10万人おめでとう さくたんの魅力のおかげだよ」「さっすがさくたん！可愛さが満開すぎる！！」「早すぎて感情が追いつかない！」などのコメントが寄せられている。

※1st写真集公式Xのフォロワー10万人突破を動画で報告した川﨑桜（川﨑桜の1st写真集公式Xより）