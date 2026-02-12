 乃木坂46・川﨑桜、1st写真集公式Xが投稿開始3日目でフォロワー10万人突破！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

乃木坂46・川﨑桜、1st写真集公式Xが投稿開始3日目でフォロワー10万人突破！

エンタメ ブログ
注目記事
川﨑桜（乃木坂46）【写真：竹内みちまろ】
  • 川﨑桜（乃木坂46）【写真：竹内みちまろ】

　4月14日に発売される乃木坂46・川﨑桜の1st写真集（新潮社）の公式Xアカウントが11日に更新され、フォロワー数が10万人を突破したことを動画で報告した。

　同作は、川﨑が憧れていたフランスで、ニースとパリの2都市にて撮影されたソロ写真集。同アカウントは「川﨑桜1st写真集 公式Xアカウントのフォロワー様が10万人を突破しました フォローしてくださりありがとうございます」と感謝をつづり、投稿開始から3日目に記念動画を公開した。

　動画では、ブラウンのジャケットに白い襟付きトップスを合わせた清楚な装いの川﨑が、「#さくたん満開」という手書きのハッシュタグに加え、周囲にピンクのハートマークや桜の花びらが描かれたスケッチブックを手にして登場。スケッチブックを胸元に掲げ、はにかんだ笑顔を見せながら「今日はハッシュタグ #さくたん満開 で一緒にお祝いしてください」と呼びかけている。

　この投稿を見たファンからは、「10万人おめでとう さくたんの魅力のおかげだよ」「さっすがさくたん！可愛さが満開すぎる！！」「早すぎて感情が追いつかない！」などのコメントが寄せられている。

1st写真集公式Xのフォロワー10万人突破を動画で報告した川﨑桜（川﨑桜の1st写真集公式Xより）


乃木坂46・川﨑桜、フランス舞台の1stソロ写真集が発売決定！キャミワンピ姿の先行カット公開 | RBB TODAY
画像
川﨑桜のフランス撮影の1st写真集は、パリとニースの風景を背景に多彩な表情を収め、彼女の新たな魅力を伝える内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/10/243683.html続きを読む »

乃木坂46・川﨑桜、艶肌際立つ“至近距離ショット”で『B.L.T.』表紙を飾る！ | RBB TODAY
画像
川﨑桜が表紙の「B.L.T.」は夏の自然や内面を表現し、写真やインタビューで魅力を深掘りしている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/25/233889.html続きを読む »

乃木坂46川﨑桜 1st写真集『タイトル未定』
￥2,855
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Platinum FLASH Vol.22 (光文社ブックス)
￥1,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

乃木坂46 5期生

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top