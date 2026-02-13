 乃木坂46・一ノ瀬美空、約2年半続いた人気連載“空想ダイアリー”をグラビアで再現！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

乃木坂46・一ノ瀬美空、約2年半続いた人気連載“空想ダイアリー”をグラビアで再現！

エンタメ その他
注目記事
撮影/北浦敦子・双葉社
  • 撮影/北浦敦子・双葉社
  • セブンネット限定ポストカードA
  • セブンネット限定ポストカードB

　16日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』3月号（双葉社）の表紙と巻頭に、乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が登場する。

　同誌で約2年半続いた人気連載「一ノ瀬美空の空想ダイアリー」が最終回を迎える同号では、スペシャル企画として、一ノ瀬が空想する世界をグラビアで実現した。

　「猫になりたい」「ロックな衣装を着てみたい」といった、これまでにない一ノ瀬の姿や、「空を飛びたい」「雲を食べたい」など奇想天外な“一ノ瀬ワールド”を誌面で再現。ここでしか見られないコンセプチュアルな巻頭グラビアとなっている。

　ロングインタビューでは、常にポジティブに挑戦し続ける真摯な姿勢や、個人活動への向き合い方について言及。さらに先輩や同期の5期生、そして初めてできた後輩・6期生との関係性など、たっぷりと語っている。

セブンネット限定ポストカードA
セブンネット限定ポストカードB

　そのほか、グラビアには6期生の大越ひなのが登場。インタビューには林瑠奈×池田瑛紗、川端晃菜×鈴木佑捺が登場し、乃木坂46大特集の1冊に仕上がっている。セブンネットショッピングでは、特典としてポストカード（A・Bタイプ）付きが購入可能。定価は1100円（税込）、A4判、112ページ。ネット書店および全国書店にて予約受付中。


乃木坂46・一ノ瀬美空、ドレス姿で妖艶な眼差し！『B.L.T.』初ソロ表紙飾る | RBB TODAY
画像
一ノ瀬美空が初ソロ表紙を飾り、活躍中の田村真佑や多彩なメンバーも登場し、多彩な企画と付録付きの豪華号となっている
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/10/239347.html続きを読む »

乃木坂46・一ノ瀬美空のおでこ“全開”ショットが可愛すぎ！ | RBB TODAY
画像
ファッション誌『ar』（主婦と生活社）の公式インスタグラムに、乃木坂46の一ノ瀬美空が登場。おでこを出したキュートな姿をお披露目している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/15/229871.html続きを読む »

EX (イーエックス) 大衆 2026年3月号 [雑誌]
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

日経エンタテインメント! 乃木坂46 Special 2026【クリアファイル付き】 (日経BPムック)
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

乃木坂46 5期生

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top