乃木坂46・一ノ瀬美空、約2年半続いた人気連載“空想ダイアリー”をグラビアで再現！ | RBB TODAY

16日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』3月号（双葉社）の表紙と巻頭に、乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が登場する。

同誌で約2年半続いた人気連載「一ノ瀬美空の空想ダイアリー」が最終回を迎える同号では、スペシャル企画として、一ノ瀬が空想する世界をグラビアで実現した。

「猫になりたい」「ロックな衣装を着てみたい」といった、これまでにない一ノ瀬の姿や、「空を飛びたい」「雲を食べたい」など奇想天外な“一ノ瀬ワールド”を誌面で再現。ここでしか見られないコンセプチュアルな巻頭グラビアとなっている。

ロングインタビューでは、常にポジティブに挑戦し続ける真摯な姿勢や、個人活動への向き合い方について言及。さらに先輩や同期の5期生、そして初めてできた後輩・6期生との関係性など、たっぷりと語っている。

セブンネット限定ポストカードA

セブンネット限定ポストカードB

そのほか、グラビアには6期生の大越ひなのが登場。インタビューには林瑠奈×池田瑛紗、川端晃菜×鈴木佑捺が登場し、乃木坂46大特集の1冊に仕上がっている。セブンネットショッピングでは、特典としてポストカード（A・Bタイプ）付きが購入可能。定価は1100円（税込）、A4判、112ページ。ネット書店および全国書店にて予約受付中。