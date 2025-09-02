なえなの、武田真治のハッシュタグにつっこみ！「ほんとないと思う」 | RBB TODAY

2日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）では、神田愛花の代役MCとしてインフルエンサー・なえなのが出演。ゲスト・武田真治のトークにツッコミを入れる場面があった。

この日、武田は雑誌の特集で撮影したという、上半身裸にジーンズ姿のショットを披露。インスタグラムに同写真を投稿したところ、多くのファンから「すごく老けた山Pに似てる」と、俳優の山下智久が老けたように見えるとの反響が寄せられたという。武田はファンからの反応に対し、「山Pに似てるって言われて嫌な気持ちはしないんです。でも、例えば“山Pの20年後かな”とか言い方があると思うんですね。老けた山Pって嬉しくはないじゃないですか」と本音を明かした。続けて「だから、何か言葉を作るなら武Pがいいんじゃないかなと思って」と語った。

そこで、次に写真を投稿した際に「#武P」とのハッシュタグをつけたという武田。しかし、ファンからの反応は皆無だったようで「日本全国民総スルーでした。本人から発信するのが一番冷める」と明かし、スタジオは笑いに包まれた。ハライチ・澤部佑がなえなのに「このハッシュタグどう思う？」と尋ねると、「写真はめちゃくちゃすごいなって。似てるし。けど“#武P”はほんとないと思う」と返し、再び笑いを誘った。

※武田真治 “老けた山Pに似てる”と話題になったショット（武田真治の公式Instagram）