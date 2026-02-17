 遠藤さくら、昭和・平成・令和の3時代ファッションに挑戦！『アップトゥボーイ』創刊40周年記念号で乃木坂46を大特集 | RBB TODAY
遠藤さくら、昭和・平成・令和の3時代ファッションに挑戦！『アップトゥボーイ』創刊40周年記念号で乃木坂46を大特集

表紙／乃木坂46・遠藤さくら『アップトゥボーイ Vol.360』（C）ワニブックス
　アイドル雑誌『アップトゥボーイ』（ワニブックス）が、3月に創刊40周年を迎える。この節目を祝して、2月20日発売の『アップトゥボーイ Vol.360』、および3月23日発売の次号Vol.361の2号連続で、乃木坂46を特集した「創刊40周年記念特別仕様」として発売される。

　今号Vol.360およびVol.361では、乃木坂46の遠藤さくらが通算9度目となる表紙を飾る。巻頭21ページを飾るグラビアのテーマは「40年」。昭和、平成、令和と3つの時代にかけて様々なスタイルの女性が生まれた。昭和アイドルファッション、平成はギャルやY2K、そして過去のリバイバルも多い令和には量産型という新たなジャンルも登場。様々なファッションに身を包んだ遠藤の姿を楽しめる内容となっている。

　また、遠藤以外のグラビアでは「Vaporwave」が撮影テーマの私立恵比寿中学・小久保柚乃が8ページ、雪中ロケにチャレンジした僕が見たかった青空・杉浦英恋も8ページ掲載。Hello!Projectからはロージークロニクル・上村麗菜とアンジュルム・長野桃羽が初コラボし、制服姿の他、40年前のあのユニットをイメージしたビジュアルにも注目が集まる。

　さらに、AKB48の最新シングル「名残り桜」に選抜入りを果たした田口愛佳や、本誌初登場となる一ノ瀬琉菜、久しぶりの登場となるちばひなのがそれぞれ水着グラビアを飾る。「仮面ライダーゼッツ」への出演で話題の俳優・平川結月が今月発売のカレンダー撮影より、オール未公開カットでのグラビアも掲載。そして好評連載のAKB48倉野尾成美など、今号も見所いっぱいの内容だ。

　巻末は「Hello!Project BEST SHOT!! vol.28」の発売を記念し、牧野真莉愛（モーニング娘。'26）をはじめとしたHello!Projectのメンバーたちがそろい踏み、オール未公開カットでのグラビア10ページとなる。また、創刊40周年を記念した過去のレジェンドアーティストたちの特別連載も今号からスタート。記念すべき第一回は相田翔子が登場する。

　また、今回は表紙・裏表紙と、付録のB3両面ポスター、表紙を飾った遠藤の同誌初登場時からの7年間の撮りおろしの未公開カットを16ページにまとめたブックインブックが付属する。

ブックインブック表紙／乃木坂46・遠藤さくら『アップトゥボーイ Vol.360』（C）ワニブックス

《アルファ村上》

