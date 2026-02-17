卒業発表の乃木坂46・佐藤璃果、懐かし写真公開！3月に卒業セレモニーも | RBB TODAY

乃木坂46からの卒業を発表している佐藤璃果が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショルダーのドレス姿とともに、これまでの活動を振り返る写真を公開した。

胸に名前入りのビブを着けた自撮りショットや、初々しい制服姿、ツアーのオフショットなど、加入当時を思わせる懐かしのカットを投稿。ファンにとっても思い出深い内容となっている。

坂道研修生を経てグループに加入した佐藤は、「ブログで卒業発表させていただきましたが、41枚目シングルをもちまして乃木坂46を卒業します。宝物のような時間をありがとうございました」とあらためて報告した。

さらに「3月17、18、19の3日間アンダーライブがぴあアリーナにて開催されます。3月19日には卒業セレモニーも行います。最後のステージでご挨拶の機会をいただきました。最後までよろしくお願いします」と呼びかけ、節目のステージへの思いをつづっている。



※卒業発表の乃木坂46・佐藤璃果、懐かし写真公開（佐藤璃果の公式Instagramより）