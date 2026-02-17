卒業発表の乃木坂46・佐藤璃果、懐かし写真公開！3月に卒業セレモニーも | RBB TODAY

乃木坂46からの卒業を発表している佐藤璃果が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショルダーのドレス姿とともに、これまでの活動を振り返る写真を公開した。
乃木坂46 4期生・佐藤璃果、卒業を発表「自分自身の人生を歩んでみたいと思うようになりました」 | RBB TODAY
乃木坂46の佐藤璃果が2026年4月のシングルをもって卒業を発表し、自分の人生を歩むためと理由を述べている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/16/243950.html続きを読む »
胸に名前入りのビブを着けた自撮りショットや、初々しい制服姿、ツアーのオフショットなど、加入当時を思わせる懐かしのカットを投稿。ファンにとっても思い出深い内容となっている。
坂道研修生を経てグループに加入した佐藤は、「ブログで卒業発表させていただきましたが、41枚目シングルをもちまして乃木坂46を卒業します。宝物のような時間をありがとうございました」とあらためて報告した。
さらに「3月17、18、19の3日間アンダーライブがぴあアリーナにて開催されます。3月19日には卒業セレモニーも行います。最後のステージでご挨拶の機会をいただきました。最後までよろしくお願いします」と呼びかけ、節目のステージへの思いをつづっている。
※卒業発表の乃木坂46・佐藤璃果、懐かし写真公開（佐藤璃果の公式Instagramより）
乃木坂46・佐藤璃果、プリンセステーマの『アップトゥボーイ』オフショット公開！ | RBB TODAY
乃木坂46の佐藤璃果が23日、Instagram（インスタグラム）を更新。グラビアのオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/01/24/205798.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_2B5JEPAR続きを読む »