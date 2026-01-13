乃木坂46・梅澤美波、セクシーなボディスーツ姿で圧巻の美脚！2nd写真集より先行カット公開 | RBB TODAY

2026年2月3日に発売される乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）の公式Xが12日に更新され、第10弾となる先行カットが公開された。
公開されたのは、白いシーツが広がるベッドの上で横たわり、アンニュイな表情でカメラを見つめるカット。梅澤は黒のボディスーツ姿で、身長170cmのスタイルを活かした長い脚が印象的な一枚となっている。同アカウントは「大胆なボディスーツで魅せる、圧巻の美脚カット」と紹介。「『これは梅澤さんにしか着こなせない』とスタッフも絶賛」とのコメントも添えられた。
この投稿にファンからは、「大胆だけど凛としてる雰囲気伝わってくる」「美しすぎる」「まさしく“美”波」「本当に圧巻…」など、称賛の声が寄せられている。
※乃木坂46・梅澤美波、2nd写真集『透明な覚悟』先行カット第10弾の美脚カット（梅澤美波2nd写真集公式アカウントより）
