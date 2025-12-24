渚のん、水着姿でリラックスした表情！自身初となるカレンダーが発売決定 | RBB TODAY

渚のんの初となるカレンダー「渚のん 1stカレンダー（2026年4月始まり）」（ハゴロモ）が2026年3月21日に発売される。今回、先行ビジュアルが初公開された。

渚のん1stカレンダー（撮影 松岡一哲）

同作は渚のんにとって初となるカレンダー作品。本人の強い希望により、人気フォトグラファー・松岡一哲さんを迎えて撮影された。

松岡さんは数々の女優・モデル・アーティストを撮り下ろし、その圧倒的な世界観で支持を集めるフォトグラファーだ。同作では「シンプルで自然体、少しユニークで、圧倒的にかわいい」をテーマに、渚のんの飾らない表情や仕草、視線の先にある空気感まで丁寧に切り取った。松岡さんならではの柔らかな光と構図によって、これまで見たことのない渚のんの今が全ページにわたって表現されている。

発売を記念して、先行公開カットが公開された。さらに、fanmityにて期間限定で渚のん本人の直筆サインがもらえるオリジナル特典付きカレンダーの予約・販売も決定した。

fanmity限定特典として、先着50名限定で直筆サイン&宛名入りカレンダーが用意される。予約期間は2025年12月26日19時から2026年1月7日23時59分まで。また、直筆サイン入りポストカード特典付きも同期間で予約受付される。