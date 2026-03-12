平嶋夏海、ピンクのランジェリーから多彩な水着姿まで披露「季節に合わせた衣装が可愛すぎる」 | RBB TODAY

AKB48の元メンバーでタレントの平嶋夏海が3月12日にインスタグラムを更新。トレーディングカード『平嶋夏海SEASON'S』の発売記念イベント開催を発表するとともに、季節に合わせた多彩な水着ショットを公開した。



平嶋は「季節に合わせた衣装が可愛すぎるんです」と切り出し、5月16日に書泉グランデ、6月14日にソフマップAKIBA アミューズメント館8Fでトレーディングカード発売記念イベントを開催することを告知。

ポストでは桜の花の枝を持ちながらピンクのレース装飾が施されたランジェリーショットや、ゴールドの光沢あるビキニでTシャツをはだけさせたセクシーなカットを披露した。

ほかにも、チェック柄のブラウン系ビキニ姿で緑のベレー帽と眼鏡をかけた知的なショットや、黄色の三角ビキニでカラフルな浮き輪を持った夏らしい笑顔のカットも公開。



（写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

さらにグレーのリブビキニにブルーのタオルを羽織った柔らかな表情のショットなど、四季を感じさせるバリエーション豊かなビキニ・ランジェリーショットを多くアップしており、いずれも美バストとくびれのあるスレンダーボディがよく分かる写真になっていた。



このポストには、「可愛いしか言葉が出ない」「なっちゃん可愛い過ぎる」「どんどんキレイになってる」という絶賛が集まっていた。

