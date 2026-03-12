 平嶋夏海、ピンクのランジェリーから多彩な水着姿まで披露「季節に合わせた衣装が可愛すぎる」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

平嶋夏海、ピンクのランジェリーから多彩な水着姿まで披露「季節に合わせた衣装が可愛すぎる」

エンタメ グラビア
注目記事
（写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　AKB48の元メンバーでタレントの平嶋夏海が3月12日にインスタグラムを更新。トレーディングカード『平嶋夏海SEASON'S』の発売記念イベント開催を発表するとともに、季節に合わせた多彩な水着ショットを公開した。

　平嶋は「季節に合わせた衣装が可愛すぎるんです」と切り出し、5月16日に書泉グランデ、6月14日にソフマップAKIBA アミューズメント館8Fでトレーディングカード発売記念イベントを開催することを告知。

　ポストでは桜の花の枝を持ちながらピンクのレース装飾が施されたランジェリーショットや、ゴールドの光沢あるビキニでTシャツをはだけさせたセクシーなカットを披露した。

　ほかにも、チェック柄のブラウン系ビキニ姿で緑のベレー帽と眼鏡をかけた知的なショットや、黄色の三角ビキニでカラフルな浮き輪を持った夏らしい笑顔のカットも公開。

（写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
（写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　さらにグレーのリブビキニにブルーのタオルを羽織った柔らかな表情のショットなど、四季を感じさせるバリエーション豊かなビキニ・ランジェリーショットを多くアップしており、いずれも美バストとくびれのあるスレンダーボディがよく分かる写真になっていた。

（写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
（写真は平嶋夏海の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　このポストには、「可愛いしか言葉が出ない」「なっちゃん可愛い過ぎる」「どんどんキレイになってる」という絶賛が集まっていた。


「私の部屋ガチでここなの？」平嶋夏海が泊まった部屋に反響「ホラー！」「異空間」 | RBB TODAY
画像
平嶋夏海が宿泊したホテルの部屋を動画で公開し、ホラーや異空間と反響を呼んだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/31/238937.html続きを読む »

“ぽちゃかわセクシー”平嶋夏海、32歳の誕生日に“水着”尽くしの電子写真集リリース | RBB TODAY
画像
AKB48卒業を経て、グラビアアイドル、女優、タレントと幅広い活躍を見せる平嶋夏海。そんな彼女の32歳の誕生日となる本日28日、電子写真集『アサ芸アイドル写真集「平嶋夏海HAPPY BIRTHDAY！」』（徳間書店）がリリースされた。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/28/220435.html続きを読む »

平嶋夏海 ENDLESS SUMMER (アサ芸Secret！デジタル写真集)
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
平嶋夏海 夏肌 [Blu-ray]
￥2,929
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top