一ノ瀬瑠菜、“ちょい悪ガールの昼下がり”をグラビアで表現！『アップトゥボーイ』40周年記念号の限定版表紙を飾る | RBB TODAY

20日に発売された『アップトゥボーイ』vol.360（ワニブックス）に、アイドルグループ・シャルロットを卒業したばかりの一ノ瀬瑠菜が初登場した。

TSUTAYA限定版表紙『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス

TSUTAYA限定版裏紙『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス

同誌は通常版に加えてTSUTAYA限定版も用意されており、18歳最後となる一ノ瀬がその表紙および裏表紙を単独で飾っている。今回、その限定版表紙のビジュアルとともに、10ページにわたるソログラビアの誌面カットが公開された。

紙面カット『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス

今回の撮影テーマは「ちょい悪ガールの昼下がり」。親の留守中にダラダラと過ごすアメリカン・ティーンの日常を表現している。レトロでクラシカルな世界観の中、生意気で無防備な雰囲気の彼女の姿が切り取られている。

紙面カット『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス

一ノ瀬は埼玉県出身の18歳。『ミスマガジン 2023』で読者特別賞を受賞し、その透明感あふれるビジュアルで注目を集めた。アイドルグループ・シャルロットのメンバーとして活動後、2026年2月にグループを卒業。現在は女優・タレントとして新たなステージへと進んでいる。