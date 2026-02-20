 一ノ瀬瑠菜、“ちょい悪ガールの昼下がり”をグラビアで表現！『アップトゥボーイ』40周年記念号の限定版表紙を飾る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

一ノ瀬瑠菜、“ちょい悪ガールの昼下がり”をグラビアで表現！『アップトゥボーイ』40周年記念号の限定版表紙を飾る

エンタメ グラビア
注目記事
紙面カット『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス
  • 紙面カット『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス
  • TSUTAYA限定版表紙『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス
  • TSUTAYA限定版裏紙『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス
  • 紙面カット『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス
  • 紙面カット『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス

　20日に発売された『アップトゥボーイ』vol.360（ワニブックス）に、アイドルグループ・シャルロットを卒業したばかりの一ノ瀬瑠菜が初登場した。

TSUTAYA限定版表紙『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス
TSUTAYA限定版裏紙『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス

　同誌は通常版に加えてTSUTAYA限定版も用意されており、18歳最後となる一ノ瀬がその表紙および裏表紙を単独で飾っている。今回、その限定版表紙のビジュアルとともに、10ページにわたるソログラビアの誌面カットが公開された。

紙面カット『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス

　今回の撮影テーマは「ちょい悪ガールの昼下がり」。親の留守中にダラダラと過ごすアメリカン・ティーンの日常を表現している。レトロでクラシカルな世界観の中、生意気で無防備な雰囲気の彼女の姿が切り取られている。

紙面カット『アップトゥボーイ』vol.360（C）ワニブックス

　一ノ瀬は埼玉県出身の18歳。『ミスマガジン 2023』で読者特別賞を受賞し、その透明感あふれるビジュアルで注目を集めた。アイドルグループ・シャルロットのメンバーとして活動後、2026年2月にグループを卒業。現在は女優・タレントとして新たなステージへと進んでいる。


一ノ瀬瑠菜、18歳になってこんなに大人っぽく…水着グラビアで放った“新たな魅力”！ | RBB TODAY
画像
9日発売の『ボム』6月号（ワン・パブリッシング）に、一ノ瀬瑠菜が登場。限定版の表紙＆付録ポスターを飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/09/229497.html続きを読む »

一ノ瀬瑠菜、水着姿で18歳らしいフレッシュな魅力炸裂！『FLASH』最新号の表紙を飾る | RBB TODAY
画像
一ノ瀬瑠菜が『週刊FLASH』最新号で初表紙を飾り、18歳らしい魅力を表現した水着グラビアが話題。写真集も好評。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/10/231420.html続きを読む »

わくわく製作所 卓上 一ノ瀬瑠菜 2026.4-2027.3 2026年 4月始まりカレンダー 卓上 CL26-4531
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
漫画アクションデジタル写真集　一ノ瀬瑠菜「冬はぬくぬく」
￥1,090
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top