一ノ瀬瑠菜、ビキニ姿で見せる瑞々しい表情！『ヤングアニマル』初登場で表紙＆巻頭を飾る | RBB TODAY

13日に発売された『ヤングアニマル』（白泉社）2026年6号の表紙および巻頭グラビアに、一ノ瀬瑠菜が初登場した。

『ヤングアニマル』26年6号

同誌には、19歳を迎えたばかりの一ノ瀬が見せる、飾り気のない透明感が収められている。白のビキニ姿で見せる瑞々しい表情や、芝生に座り込む爽やかな水色の水着姿を披露。また、特別付録として「一ノ瀬瑠菜」両面クリアファイルが付属する。

【巻末グラビア】村下小粒（撮影：青山裕企）

巻末グラビアには、レトロゲームアイドルとして界隈で人気を集める村下小粒も初登場。高田馬場ゲーセンミカドの店内で撮影が行われ、アーケードゲーム機を背景にスタッフ風のシャツとキャップを身につけるなど、レトロでポップな魅力が詰まった内容になっている。