一ノ瀬瑠菜、ビキニ姿で見せる瑞々しい表情！『ヤングアニマル』初登場で表紙＆巻頭を飾る | RBB TODAY

一ノ瀬瑠菜、ビキニ姿で見せる瑞々しい表情！『ヤングアニマル』初登場で表紙＆巻頭を飾る

【表紙&巻頭グラビア】一ノ瀬瑠菜（撮影：フジシロタカノリ）
　13日に発売された『ヤングアニマル』（白泉社）2026年6号の表紙および巻頭グラビアに、一ノ瀬瑠菜が初登場した。

　同誌には、19歳を迎えたばかりの一ノ瀬が見せる、飾り気のない透明感が収められている。白のビキニ姿で見せる瑞々しい表情や、芝生に座り込む爽やかな水色の水着姿を披露。また、特別付録として「一ノ瀬瑠菜」両面クリアファイルが付属する。

　巻末グラビアには、レトロゲームアイドルとして界隈で人気を集める村下小粒も初登場。高田馬場ゲーセンミカドの店内で撮影が行われ、アーケードゲーム機を背景にスタッフ風のシャツとキャップを身につけるなど、レトロでポップな魅力が詰まった内容になっている。


一ノ瀬瑠菜、“ちょい悪ガールの昼下がり”をグラビアで表現！『アップトゥボーイ』40周年記念号の限定版表紙を飾る | RBB TODAY
一ノ瀬瑠菜が18歳最後の姿を『アップトゥボーイ』で披露、レトロなテーマのグラビアを展開する。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/20/244231.html続きを読む »

一ノ瀬瑠菜、水着姿で18歳らしいフレッシュな魅力炸裂！『FLASH』最新号の表紙を飾る | RBB TODAY
一ノ瀬瑠菜が『週刊FLASH』最新号で初表紙を飾り、18歳らしい魅力を表現した水着グラビアが話題。写真集も好評。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/10/231420.html続きを読む »

