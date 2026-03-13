大政絢、タイトなピラティスウェア姿公開！引き締まった美ボディに反響 | RBB TODAY

大政絢 が7日、自身のインスタグラムを更新し、ピラティスに取り組むトレーニングショットを公開した。

投稿では、体にフィットしたタイトなピラティスウェア姿で、引き締まった美ボディが際立つ姿を披露。マシンピラティスで長い脚を高く上げたポーズや、頭を下にして背骨を反らすアクロバティックなポーズなど、しなやかな柔軟性を見せるトレーニングの様子が収められている。

大政は投稿で「自分にとって欠かせない存在になっているピラティス。今年もコツコツと目標を立てながら、身体と向き合う時間」とコメント。さらに「先生と話すことで気持ちまでポジティブに整えてもらえて、今ではこの時間が、私にとって何より大切なひとときです」と、ピラティスへの思いをつづっている。

コメント欄には「美しいバランス」「プロ意識があって尊敬します」「綺麗すぎるよ～」などの声が寄せられ、反響を呼んでいる。



※大政絢、タイトなピラティスウェア姿公開（大政絢の公式Instagramより）