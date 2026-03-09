寺本莉緒、オーストラリアの高級ホテルで入浴ショット！2nd写真集カバー＆裏表紙公開 | RBB TODAY

4月1日に発売される、寺本莉緒の2nd写真集（講談社）のタイトルが『RIO』に決定。あわせて表紙および裏表紙のカットも公開された。

表紙／寺本莉緒 2nd 写真集『RIO』Ⓒ菊地泰久

表紙カットは、オーストラリアにある高級ヴィラのプールサイドで撮影された。青いビキニ姿で爽やかな笑顔を見せる、王道グラビアとなっている。また、同時に公開された裏表紙カットには、ラグジュアリーホテルのバスルームで撮影したヌーディーショットが採用されている。

写真集のタイトル「RIO」は寺本の下の名前であり、10年間の「寺本莉緒」のすべてが詰まった1冊であるという意味が込められている。

寺本莉緒 2nd 写真集『RIO』Ⓒ菊地泰久

寺本莉緒 2nd 写真集『RIO』Ⓒ菊地泰久

寺本は広島県出身の24歳。「ミスマガジン2018」で「ミスヤングマガジン」を受賞しグラビア活動をスタートさせ、俳優としてはNetflixシリーズ『サンクチュアリ-聖域-』や連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）など話題作への出演を重ねている。3月20日には主演映画『東京逃避行』の公開も控えており、同作は5年ぶりのグラビア撮影となる。

なお、写真集発売イベントの開催も決定している。4月4日に東京のHMV&BOOKS SHIBUYAにてお渡し会、翌5日にはオンラインお話し会を実施予定で、チケットは特設サイトにて購入可能となっている。