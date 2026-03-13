久慈暁子、第1子妊娠のふっくらお腹ショット公開！明石家さんまが優しく手を添え「笑いっぱなしでした」 | RBB TODAY

元フジテレビアナウンサーの久慈暁子 が12日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠中のふっくらとしたお腹が分かるオフショットを公開した。

2022年5月にプロバスケットボール選手の渡邊雄太との結婚を発表し、2026年1月には妊娠を報告していた久慈。写真は、出演したバラエティー番組『踊る！さんま御殿!!』の楽屋で撮影されたとみられる一枚。淡いブルーのシャツワンピースにベージュのベストを合わせた春らしい装いの久慈の隣で、明石家さんまが笑顔でお腹に優しく手を当てている。



久慈は投稿で「見てくださった皆様ありがとうございました✨ 久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした😂 お腹に手を当ててパワーをいただけました👶🏻🌸」とコメントし、久々の再会を喜んだ。

コメント欄には「安産確実ですね」「元気な赤ちゃんが産まれますように」「いい写真ですね」などの声が寄せられている。



※久慈暁子、第1子妊娠のふっくらお腹ショット 明石家さんまが優しく手を添え（久慈暁子の公式Instagramより）