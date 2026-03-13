 久慈暁子、第1子妊娠のふっくらお腹ショット公開！明石家さんまが優しく手を添え「笑いっぱなしでした」 | RBB TODAY
久慈暁子、第1子妊娠のふっくらお腹ショット公開！明石家さんまが優しく手を添え「笑いっぱなしでした」

久慈暁子【写真：竹内みちまろ】
  • 久慈暁子【写真：竹内みちまろ】

　元フジテレビアナウンサーの久慈暁子 が12日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠中のふっくらとしたお腹が分かるオフショットを公開した。

　2022年5月にプロバスケットボール選手の渡邊雄太との結婚を発表し、2026年1月には妊娠を報告していた久慈。写真は、出演したバラエティー番組『踊る！さんま御殿!!』の楽屋で撮影されたとみられる一枚。淡いブルーのシャツワンピースにベージュのベストを合わせた春らしい装いの久慈の隣で、明石家さんまが笑顔でお腹に優しく手を当てている。

　久慈は投稿で「見てくださった皆様ありがとうございました✨ 久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした😂 お腹に手を当ててパワーをいただけました👶🏻🌸」とコメントし、久々の再会を喜んだ。

　コメント欄には「安産確実ですね」「元気な赤ちゃんが産まれますように」「いい写真ですね」などの声が寄せられている。

※久慈暁子、第1子妊娠のふっくらお腹ショット　明石家さんまが優しく手を添え（久慈暁子の公式Instagramより）


久慈暁子、ひと足早い“お花見ショット”公開！ | RBB TODAY
画像
元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が10日までに自身のインスタグラムを更新。ひと足早いお花見ショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/10/227056.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_9CAGLBNO続きを読む »

久慈暁子、箱根旅行満喫！“和服美人”な姿が「あまりにも美しい」「世界一かわいい」と反響 | RBB TODAY
画像
元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が、12日までに自身のインスタグラムを更新。箱根旅行を満喫する様子をアップし、ネット上で「和服美人！」と注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/12/226472.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_G7Y53JPW続きを読む »
《Kagura》

