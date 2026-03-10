元SKE48・藤本冬香、人生初のランジェリーショットに挑戦！タイ撮影の1st写真集発売決定 | RBB TODAY

5月18日、元SKE48藤本冬香の1st写真集『無防備な私』（KADOKAWA）が発売される。発売に先立ち、今回は先行カットや特典写真が公開された。

書影／藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

藤本はアイドル時代にもグラビア経験はあるものの、本格的なグラビア撮影に挑むのは同作が初めて。展開で見せるバストカットから、初挑戦となるバックショットまで、27歳の藤本の“無防備ボディ”を披露している。

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

撮影地は、藤本にとって人生初の海外となるタイ・クラビ。切り立つ石灰岩の岩壁と真っ青なビーチが広がるリゾート地で、プライベートビーチにアクセスできるラグジュアリーホテルやプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行した。

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

また、ロングテールボートでしか行くことのできない秘境・ライレイビーチでも、海に入りながら撮影。アイドル時代を思い出させるキュートな姿から、大人びた表情を見せるカットまで、さまざまな魅力を収録している。

服を脱いでランジェリー姿へと徐々に変化していく展開や、ストッキングを脱ぐカット、手ブラカットなど、これまで経験したことのないグラビアにも積極的に挑戦。クラビの開放的な雰囲気のなか、初めて見せる“無防備な藤本冬香”に出会える一冊となっている。

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

先行カットとして、裏表紙にも採用された花柄の爽やかな水着のバックショット、ライレイビーチで撮影したブルーの水着姿、ピンクの花柄トップス×白ランジェリー×透け感のあるレーススカートの可憐なカット、黄色のワンピース姿などを公開。

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

さらに、ブルー×ホワイトのランジェリー手ぶらカット、ストッキングを脱ぎかけた水色のTバックのバックショットも公開された。

そのほか、ピンクの水着、真っ赤なワンピース、白黒ドットのランジェリー、ブラックランジェリー、ホワイトランジェリー、泡風呂など、衣装バリエーションも豊富に仕上がっている。

表紙には、ホワイト×黒ドットのランジェリー姿で脚を披露した、ヘルシーなカットを本人がセレクト。ページをめくると、その印象から一転してランジェリーや水着カットが続く構成となっており、写真はすべて本人がセレクトするなど、こだわりが詰まっている。

また、同作には藤本自身によるエッセイも収録。現在の想いや心情が、等身大の言葉で綴られている。

タイトルの『無防備な私』には、アイドルを卒業し、“無防備になった私”の魅力を感じてほしいという想いが込められている。

藤本は「まさか私が写真集を出させていただけるなんて、夢にも思っていませんでした！今回KADOKAWAさんから素敵なご縁をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。7年間在籍したSKE48を卒業し、新たなスタートをこの写真集と共に切れることがとても光栄です。初めての写真集。初めての海外。初めてのランジェリーでの撮影。たくさんの初めてがあります。私らしさと少し背伸びした私。ぜひ、たくさんの初めてを一緒に感じてくださったら嬉しいです。」とコメントを寄せている。

【Amazon.co.jp 限定特典】(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

【TSUTAYA EBISUBASHI限定特典 】(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店名古屋店」「TSUTAYA EBISUBASHI」では、限定生写真付き特典を用意。また、高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売される。

【HMV&BOOKS online 限定特典】(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

【楽天ブックス限定特典】(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

加えて、発売記念イベントとしてお渡し会の開催も決定。5月10日に「ジュンク堂書店 名古屋店」にて予約特典会、5月23日に同じく「ジュンク堂書店名古屋店」、さらに5月19日には「HMV&BOOKS SHIBUYA」にて、それぞれ限定特典付きお渡し会を実施予定だ。

さらに、「ジュンク堂書店名古屋店」で5月18日から6月8日、大阪の「TSUTAYA EBISUBASHI」で5月18日から5月31日まで、写真集発売記念のパネル展を開催。展示されたパネルの中から、サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも同時開催される。