ちとせよしの、“肉感・肌感・質感”をテーマにした濃密グラビアを披露！ | RBB TODAY

4月2日発売の『BLT MONSTER Round 8』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に、元鉄工所勤務の異色の経歴を持つちとせよしのが登場する。

同誌は女性の肉感や肌感、質感をとらえ、奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした新たな水着グラビアムックだ。B4判型のサイズを活かし、巻頭グラビアは24ページ、中面グラビアは18ページ以上で構成されている。

ちとせは現在、アイドルグループ・あまいものつめあわせのメンバーとしても活動している。今回は初心に立ち返り、“女性の肉感、肌感、質感”という同作のコンセプトを真正面から切り取る撮影を実施。ストリート感のあるファッショナブルな衣装や、ホテルの一室で見せるしっとりとした表情などを通して、ちとせの持つ柔らかさと存在感を写し取っている。身体のリアリティと美しさが共存するグラビアとなっている。

裏表紙には、ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』（MBS系）に出演中の矢野ななかが登場する。女優として評価を高めているほか、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のバラエティ企画に連続して出演し、演技力の高さが話題を呼んでいる人物だ。今回、「B.L.T.2026年3月号」に掲載されたグラビアの好評を受けて即オファーに至り、ナチュラルをテーマに撮影が行われた。前回とは異なるスタッフやロケーション、衣装で矢野のさらなる魅力を引き出しており、B4サイズならではの迫力でその姿を楽しむことができる。

中面では、67thシングル「名残り桜」をリリースしたAKB48から鈴木くるみが登場。グループ内で“グラビア選抜”メンバーとして知られる鈴木は、ドーリーフェイスにマシュマロボディというキュートな要素を兼ね備えているが、今回はそのイメージとは異なる"Sっ気"を帯びたテイストに挑戦した。「読者を悩殺してください」という掛け声と共に始まった撮影では、深いスリットの入ったロングスカートやピンヒール、胸元が大きく開いた衣装などを着こなし、挑発するような表情を連発。鈴木の新たな一面を引き出したグラビアとなっている。

続いて、13thシングル「好きすぎて泣く」をリリースしたSTU48の工藤理子が登場する。自分だけの武器が欲しいという思いから関係者に直談判し、グラビアへの挑戦を叶えた経緯を持つ。昨年グラビア仕事を解禁して以降、各誌に登場し“瀬戸内のグラビアクイーン”とも呼ばれるようになった工藤を、ファンタジーな世界観で撮影した。花があしらわれた水着やレースのコルセット、サイドが開いたキャミワンピなどを着用し、カメラマンを含め全員女性スタッフの現場で、かわいさとセクシーさが入り交じるグラビアに仕上がっている。

さらに、『王様のブランチ』（TBS系）のリポーターを務め、女優としても活動する冴木柚葉が登場。今回は“生命力”をテーマに撮影を実施した。牛丼に生卵を落として豪快に頬張る姿や、植物に囲まれたシーン、シャワーを浴びるカットなど、エネルギーを感じさせる多彩なシチュエーションで冴木の魅力を切り取っていく。幻想的でありながらリアルな空気感も漂う内容となっている。

一部店舗では、通常版とは表紙・裏表紙の絵柄が異なる『BLT MONSTER Round 8限定表紙版』の発売も決定。表紙および裏表紙の絵柄以外は通常版と同じ内容であり、対象店舗はAmazonと楽天ブックスとなっている。

また、セブンネットショッピングでは購入者特典が用意されている。特典は対象者ごとに選ぶことができ、ちとせよしの、工藤理子、矢野ななかについては2L判生写真が、鈴木くるみ、冴木柚葉についてはポストカードがそれぞれ付与される。限定表紙版および特典付き商品は、在庫がなくなり次第販売終了となる。