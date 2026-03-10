 声優・青木陽菜、地元・宮城で撮影した初フォトブック表紙＆特典画像公開！浴衣姿や部屋着でナチュラルな表情見せる | RBB TODAY
声優・青木陽菜、地元・宮城で撮影した初フォトブック表紙＆特典画像公開！浴衣姿や部屋着でナチュラルな表情見せる

青木陽菜初フォトブック『Nostalgia』（撮影／カノウリョウマ）
　30日、声優・アーティストの青木陽菜の初フォトブック『Nostalgia』（発行：イマジカインフォス、発売：主婦の友社）が発売される。今回、表紙および特典画像が公開された。


青木陽菜初フォトブック『Nostalgia』（撮影／カノウリョウマ）

　青木は「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」要楽奈役、「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、アーティストとしても活動し、2025年10月1日には1stアルバム「Letters」をリリースした。


青木陽菜初フォトブック『Nostalgia』（撮影／カノウリョウマ）

　今回のフォトブックは、青木の出身地である宮城県を中心に撮り下ろしを行った。本人とゆかりのあるスポットや思い出の地などで、浴衣姿や部屋着でのナチュラルな表情や、学校の制服姿、そして黒いドレスを身にまとった、これまでにあまり見たことのないオトナな表情も見せている。


青木陽菜初フォトブック『Nostalgia』（撮影／カノウリョウマ）

　青木は「地元・宮城県でのフォトブック撮影ということで、私にとって縁のある場所を提案させていただきました!高校時代に友達と通っていたカフェや、ひなぴよオススメの観光スポット「松島」、見慣れた仙台駅など……!思い入れのある場所を巡りながら、おいしいものを食べたり観光を楽しんだりと、撮影とはいえ、ほぼ旅行気分で過ごしていました。ページをめくりながら、ひなぴよと一緒に旅をしているような気分で楽しんでもらえたらうれしいです。ぜひ宮城県にお立ち寄りの際は、フォトブック片手にお店や観光地を巡ってみてくださいね」とコメントしている。


青木陽菜初フォトブック『Nostalgia』（撮影／カノウリョウマ）

　通常版表紙は夕陽の中、青木のふとした表情を切り取った一枚。かわいらしさと大人の美しさが共存する、彼女の魅力が満載の写真となっている。


青木陽菜初フォトブック『Nostalgia』（撮影／カノウリョウマ）

　インフォスクエア限定版表紙は、松島の旅館で布団にくるまるナチュラルな一枚。「ひなぴよと一緒に旅をしている気分に」という本人のコメントを体現するような、距離の近いカットだ。発売記念イベントも開催される。アニメイト、ゲーマーズで写真集を予約・購入した方を対象に、4月25日にアニメイト仙台でフォトブックサイン会、4月26日には都内某所でイベント限定特典ブロマイドお渡し会が行われる。応募期間は3月30日まで。


《アルファ村上》

