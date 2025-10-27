川口春奈、『東カレ』史上最多7回目の表紙登場！ 話題の焼き鳥店で「幻の鶏」を味わう | RBB TODAY

11月21日、雑誌『東京カレンダー』2026年1月号が発売される。通常版の表紙には女優の川口春奈が登場し、特別増刊の表紙はSKY-HIが飾る。

川口の表紙出演は今回で最多となる7回目。誌面では初の焼き鳥店での撮影となり、「幻の鶏」と評される鶏を提供する話題の店にて、絶品串と卵ごはんを堪能した。

特別増刊の表紙を飾るSKY-HIは、東京カレンダー初登場。自身がアーティストでありながら、BE:FIRSTやMAZZELなどのボーイズグループをプロデュースし、さらに音楽事務所BMSGの代表取締役CEOとして経営者の一面も持つ。インタビューでは、そんな多彩なSKY-HIの魅力に迫る。

同号では「2025年に注目を集めた新店」を、2025年に活躍した著名人たちがナビゲートする特集を展開。声優、俳優、そしてアーティストとして多岐にわたって活躍する宮野真守、俳優の速水もこみち、俳優の鳴海唯、乃木坂46の賀喜遥香、芸人のひょうろくなど、今年活躍した著名人たちが出演する。

今年は新たに「デートレストラン部門」も新設し、「東カレ デートレストランAWARD」と題して、大人の夜にふさわしい艶やかな店を選出している。