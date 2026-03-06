「奇跡のビジュアル」40歳を迎えた女優パク・ミニョン、“年齢不詳”の美貌に驚きの声！ | RBB TODAY

女優のパク・ミニョンが誕生日を迎え、年齢を感じさせない圧倒的な美貌を披露した。

パク・ミニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「Thank you my love, BEANS」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】パク・ミニョン、“年齢不詳”の美貌

公開された写真のパク・ミニョンは、「Happy Birthday」と記された輝くケーキトッパーを手に、カメラに向かって晴れやかな笑顔を見せている。淡いピンク色のフリルが際立つ衣装に、ナチュラルなウェーブのロングヘア、さらにヘッドドレスを合わせたスタイリングは、彼女特有の優雅でラブリーな魅力を最大限に引き出している。

3月4日に40歳を迎えたパク・ミニョンだが、その年齢を全く感じさせない“年齢不詳”な美しさは、見る者の感嘆を誘った。

この投稿を見たファンからは「奇跡のビジュアル」「かわいい」「おめでとう」「美貌が輝いている」といったコメントが寄せられている。

（写真＝パク・ミニョンInstagram）

なお、パク・ミニョンは現在、日本ではAmazonプライム・ビデオで独占配信中のドラマ『セイレーンのキス』に出演しており、精力的な活動を続けている。

同作で彼女が演じるのは、有名美術品オークション会社の首席オークショニア、ハン・ソラ役。劇中では、保険会社の調査官チャ・ウソク（演者ウィ・ハジュン）と関わり合いながら、ミステリー、ロマンス、スリラーが融合した重厚な物語を描き出している。

本作はかつて松嶋菜々子と竹野内豊が主演した日本ドラマ『氷の世界』のリメイク版としても知られ、さらなる注目を集めている。

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年の『キム秘書はいったい、なぜ？』や2024年の『私の夫と結婚して』は、日本でも大きな人気を博した。

