小松菜奈、“可憐さと自立心のある現代女性”を表現！ユナイテッドアローズ新ビジュアル公開 | RBB TODAY

5日、ユナイテッドアローズが展開する「ATTISESSION（アティセッション）」は、俳優・モデルの小松菜奈を起用した新ビジュアルを公開した。

Nana Komatsu × ATTISESSION

小松菜奈

小松菜奈

2026年春夏コレクションのテーマは「Ripple（波紋）」。日常の小さな揺らぎや選択が広がり、新たなスタイルへつながっていくという考えを軸に、「日常着であり、鎧である」といった位置づけで、オンとオフを行き来できる美しさと機能性の両立を掲げる。同ブランドが掲げる「可憐さと自立心のある現代女性」を象徴するビジュアルとなっている。

小松菜奈

小松菜奈

小松菜奈

ビジュアルでは、ストライプ柄のダブルブレストジャケットをはじめ、同柄のシャツやヴィンテージライクな6分袖シャツ、セミワイドのストレートデニムなどを着用。アウターにはロング丈のトレンチコート、スウェット素材のフーディもラインアップされている。

小松は2008年にモデルデビュー。以降、数々の雑誌や広告で活躍。2016年からは「シャネル」のアンバサダーを務め、ファッションやビューティーの分野でもグローバルに活動の場を広げている。映画『渇き。』（2014）で長編映画初出演を飾り、同作で複数の新人賞を受賞。『沈黙-サイレンス-』（2016）でのハリウッド作品出演を経て、主な出演作に『さよならくちびる』（2019）、『余命10年』（2022）、『8番出口』（2025）などがある。

これらのコレクションは、アティセッションの新宿店や大阪店をはじめ、ユナイテッドアローズの渋谷スクランブルスクエア店、池袋ウィメンズストア、横浜店、立川店、札幌店、広島店などで展開される。また、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズの新宿ウィメンズストア、丸の内店、西宮店、京都ウィメンズストア、金沢店、名古屋駅店、福岡店、ららぽーと福岡店、熊本店、そしてUAオンラインでも取り扱いが開始される。