 藤井 風、2ndアルバム初回盤特典ピアノアレンジカバー集を“紙ジャケット仕様”でリリース！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

藤井 風、2ndアルバム初回盤特典ピアノアレンジカバー集を“紙ジャケット仕様”でリリース！

エンタメ 音楽
注目記事
藤井 風「LOVE ALL SERVE ALL」ジャケット写真（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）
  • 藤井 風「LOVE ALL SERVE ALL」ジャケット写真（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）
  • Fujii kaze（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）
  • 藤井 風「LOVE ALL COVER ALL」ジャケット写真（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）
  • 藤井 風「HELP EVER HURT NEVER」ジャケット写真（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）
  • 藤井 風「HELP EVER HURT NEVER」ジャケット写真（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）

　2月25日、藤井 風の2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』初回盤特典として収録されていたピアノアレンジカバー集『LOVE ALL COVER ALL』が、紙ジャケット仕様で単独リリースされる。

Fujii kaze（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）

　同作は2022年にリリースされた2ndアルバム初回盤CDのプレス及び出荷終了に伴い、初回盤特典だったピアノアレンジカバー集（全11曲）を紙ジャケット仕様で発売するもの。価格は2500円（税別）で、1CD、紙ジャケ二つ折りソフトバック、ブックレット付きとなる。

　収録曲はボビー・ヘブの「Sunny」、アリアナ・グランデの「No Tears Left To Cry」、ドナ・サマーの「Hot Stuff」、ジャスティン・ビーバーの「Sorry」、リゾの「Good As Hell」、グローヴァー・ワシントン・ジュニアの「Just the Two of Us」、SWVの「Weak」、ブリトニー・スピアーズの「Overprotected」、ケイティ・ペリーの「Teenage Dream」、レディー・ガガの「Eh, Eh」、ポスト・マローンの「Circles」の全11曲。いずれもピアノアレンジによるカバーとなっている。

藤井 風「HELP EVER HURT NEVER」ジャケット写真（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）

　あわせて同日より、3rdアルバム『Prema』のCD仕様（紙ジャケット）と同様に、1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』、2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』、ピアノアレンジカバー『HELP EVER HURT COVER』の3作品も紙ジャケット仕様に変更して再販がスタートする。3作品ともこれまでに販売していた内容からの変更はないという。

　藤井 風は昨年9月に全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』をリリースし、Billboard Japan総合アルバムチャート「HOT Albums」にて1位を獲得。発売前後には初のヨーロッパツアーや2度目の北米ツアーを成功させた。2026年は『Prema World Tour』と題したアジア6カ所でのドーム＆スタジアムツアーが控えている。


YouTubeで大ブレイクした藤井風、110万回再生の初投稿は「父が勝手に上げた」 | RBB TODAY
画像
藤井風は幼少期からピアノを続け、YouTube投稿は父の勝手なもので地道に活動し、2019年に「何なんw」でデビューした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/08/236234.html続きを読む »

Fujii Kaze、2026年10月に3年半ぶりとなるツアー開催決定！福岡・大阪・東京を含むアジア6都市で開催 | RBB TODAY
画像
Fujii Kazeは2026年にアジア6都市でドーム＆スタジアムツアー「Prema World Tour」を開催、日本国内でも公演やショートツアーを行い、チケットは2025年末から最速先行受付される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/05/240552.html続きを読む »

Prema (通常盤)
￥3,520
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

LOVE ALL SERVE ALL (通常盤)
￥2,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top