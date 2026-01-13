藤井 風、2ndアルバム初回盤特典ピアノアレンジカバー集を“紙ジャケット仕様”でリリース！ | RBB TODAY

2月25日、藤井 風の2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』初回盤特典として収録されていたピアノアレンジカバー集『LOVE ALL COVER ALL』が、紙ジャケット仕様で単独リリースされる。

Fujii kaze（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）

同作は2022年にリリースされた2ndアルバム初回盤CDのプレス及び出荷終了に伴い、初回盤特典だったピアノアレンジカバー集（全11曲）を紙ジャケット仕様で発売するもの。価格は2500円（税別）で、1CD、紙ジャケ二つ折りソフトバック、ブックレット付きとなる。

収録曲はボビー・ヘブの「Sunny」、アリアナ・グランデの「No Tears Left To Cry」、ドナ・サマーの「Hot Stuff」、ジャスティン・ビーバーの「Sorry」、リゾの「Good As Hell」、グローヴァー・ワシントン・ジュニアの「Just the Two of Us」、SWVの「Weak」、ブリトニー・スピアーズの「Overprotected」、ケイティ・ペリーの「Teenage Dream」、レディー・ガガの「Eh, Eh」、ポスト・マローンの「Circles」の全11曲。いずれもピアノアレンジによるカバーとなっている。

藤井 風「HELP EVER HURT NEVER」ジャケット写真（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）

あわせて同日より、3rdアルバム『Prema』のCD仕様（紙ジャケット）と同様に、1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』、2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』、ピアノアレンジカバー『HELP EVER HURT COVER』の3作品も紙ジャケット仕様に変更して再販がスタートする。3作品ともこれまでに販売していた内容からの変更はないという。

藤井 風は昨年9月に全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』をリリースし、Billboard Japan総合アルバムチャート「HOT Albums」にて1位を獲得。発売前後には初のヨーロッパツアーや2度目の北米ツアーを成功させた。2026年は『Prema World Tour』と題したアジア6カ所でのドーム＆スタジアムツアーが控えている。