JUJU、音楽家・松任谷正隆が手がけた最新カバーアルバム収録曲をテレビ初披露！NHK『The Covers』SPに特別ゲストで登場 | RBB TODAY

5日午後10時より、音楽番組『The Covers』（NHK総合）のスペシャル番組『スプリング・スペシャル～春に贈るうた～』が放送される。
今回は“春・この季節にぴったりの名曲”をテーマに、昭和から未来へとつながる“NEO名曲喫茶”風のスタジオ空間で、70年代から80年代を中心とした春を彩る名曲を特集する。
ゲストにはJUJU、さかいゆう、そしてスペシャルゲストに音楽プロデューサーの松任谷正隆が登場。JUJUは、松任谷がプロデュースを手がけた最新カバーアルバムから、ビリー・ジョエルの「Honesty」、ダイアナ・ロスの「If We Hold On Together」をテレビ初披露する。さかいゆうは、山口百恵の「いい日旅立ち」をピアノの弾き語りでパフォーマンスし、谷村新司が手がけた同作のメロディーに宿る普遍的な魅力に迫る。
さらに、今年で13年目に突入する同番組の、過去12年の秘蔵映像から厳選された「春に贈るカバーズコレクション」のラインナップも発表された 。秦 基博による「春よ、来い」（松任谷由実）、德永英明の「春なのに」（柏原芳恵）、鈴木雅之の「君は薔薇より美しい」（布施明）など、豪華アーティストによる春の名曲カバーが届けられる。松任谷のアレンジによる、いきものがかりの「卒業写真」などの名曲集も、あわせてオンエアされる。
