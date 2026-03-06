日本で撮った“不適切”ウエディング写真の炎上で家族に注目　突然この世を去った韓国トップ女優の残した遺産額 | RBB TODAY

かつて国民的女優と呼ばれた故チェ・ジンシルさんの遺産をめぐる憶測が再び広がっているなか、遺産について家族側の説明が公開された。

最近、娘でインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、日本で撮影した“ウエディング写真”をめぐって議論を呼んだこともあり、家族と遺産への関心が再燃している。

【写真】チェ・ジュンヒ、日本の水子地蔵前でウエディング写真

3月5日、YouTubeチャンネル「芸能裏統領イ・ジンホ」には、「衝撃単独！外祖母が私のお金を持っていきました…チェ・ジンシルの遺産300億ウォン（約30億円）の真相」というタイトルの動画が掲載された。

動画には、チェ・ジンシルさんの母親、チョン・オクスク氏へのインタビューが収められている。

思った以上に少ない金額？

イ・ジンホは、娘チェ・ジュンヒの結婚発表後、オンライン上で「チェ・ジンシルの遺産が200億～700億ウォン規模だ」という話が事実のように拡散しているとして、論争の背景を説明した。

（画像＝「芸能裏統領イ・ジンホ」）娘チェ・ジュンヒ（左）と息子チェ・ファンヒ

チョン氏は、チェ・ジンシルさんが亡くなった後に確認した現金性資産は15億ウォン（約1億5000万円）ほどだったと明かした。

通帳にあったお金をすべて計算すると約15億ウォンで、死去直後に口座が凍結されたうえ、広告違約金の訴訟や税金などさまざまな費用が続き、現金が急速に減っていったと説明した。

不動産の遺産は、ソウル瑞草（ソチョ）区の住宅1軒とオフィステル1室で、2人の子ども（息子チェ・ファンヒ、娘チェ・ジュンヒ）にそれぞれ50％ずつの持分で相続されたという。その不動産は現在も売却されず賃貸運用されており、月の賃貸収益約1500万ウォン（約150万円）が2人の子どもに分配されているという。

またチョン氏は、チェ・ファンヒの教育過程にも言及した。「ファンヒが小学校6年の時に済州島の英国系インターナショナルスクールに入学し、約8年間学んだ。年間の学費は約1億ウォン（約1000万円）ほどだった」と明かし、「お金がなければ不動産を売ってでも、子どもたちの勉強だけは最後までさせるつもりだった」と話した。

チェ・ジンシルさん

チョン氏は、子どもたちに常に教育の重要性を強調してきたとも語った。「頭の中の知識は誰にも奪えないと言ってきた。お金は誰かが持っていくこともあるが、学んだことは絶対に失わない」と伝えた。

さらに「娘を送り出して、私も一緒に死にたい気持ちしかなかったが、子どもたちがいて耐えられた」と、2人の孫を育てながら経験した苦しい時間を打ち明けた。

チェ・ジンシルさんは2000年、読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさんと結婚したが、2004年に離婚。2008年に突然この世を去り、その後、2人の子どもは外祖母であるチョン・オクスク氏のもとで成長した。

最近、娘チェ・ジュンヒが5月に結婚すると発表したことで、家族史や遺産問題も改めて注目を集めている。

