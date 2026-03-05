齋藤飛鳥、ソフトバンク開幕戦の始球式に登板決定！「今からドキドキしています」 | RBB TODAY

5日、SoftBankの公式Xが投稿を更新。27日にみずほPayPayドーム福岡で行われる福岡ソフトバンクホークスの開幕戦（対 北海道日本ハムファイターズ）で、齋藤飛鳥が始球式を務めることを報告した。
投稿では「みずほPayPayドームでの始球式は、ソフトバンクデビュー割のCMに出演いただいている齋藤飛鳥さんに決定しました。今回、日本での始球式は初挑戦。記念すべき一球をお見逃しなく」と伝えている。
また、福岡ソフトバンクホークス公式ホームページには齋藤のコメントも掲載され、「貴重な機会をいただき、ありがとうございます。今からドキドキしていますが、楽しみながら精一杯投球します！」と意気込みを語った。
この報告に、ファンからは「飛鳥ちゃんおめでとう～！」「チケットもちろん買いましたよん」「目指せ150km/hの速球！」などの声が寄せられている。
※ソフトバンク開幕戦始球式の齋藤飛鳥登板決定報告（SoftBankの公式Xより）
齋藤飛鳥、英国アートの展覧会アンバサダーに就任＆取材会で‟英国風”スタイルを披露 | RBB TODAY
齋藤飛鳥が英国アート展のアンバサダーに就任し、作品の意図や英国文化の魅力を若者に伝えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/10/243719.html続きを読む »
齋藤飛鳥、ガーリーなデニムスタイルで『ar』表紙に登場！「メロあすか」テーマで大人びた表情を収録 | RBB TODAY
齋藤飛鳥が約1年ぶりに表紙を飾り、成長や美容、私生活を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/10/243741.html続きを読む »