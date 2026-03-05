齋藤飛鳥、ソフトバンク開幕戦の始球式に登板決定！「今からドキドキしています」 | RBB TODAY

5日、SoftBankの公式Xが投稿を更新。27日にみずほPayPayドーム福岡で行われる福岡ソフトバンクホークスの開幕戦（対 北海道日本ハムファイターズ）で、齋藤飛鳥が始球式を務めることを報告した。

投稿では「みずほPayPayドームでの始球式は、ソフトバンクデビュー割のCMに出演いただいている齋藤飛鳥さんに決定しました。今回、日本での始球式は初挑戦。記念すべき一球をお見逃しなく」と伝えている。

また、福岡ソフトバンクホークス公式ホームページには齋藤のコメントも掲載され、「貴重な機会をいただき、ありがとうございます。今からドキドキしていますが、楽しみながら精一杯投球します！」と意気込みを語った。

この報告に、ファンからは「飛鳥ちゃんおめでとう～！」「チケットもちろん買いましたよん」「目指せ150km/hの速球！」などの声が寄せられている。

※ソフトバンク開幕戦始球式の齋藤飛鳥登板決定報告（SoftBankの公式Xより）