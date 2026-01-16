Fujii Kaze、ビルボード1位獲得のアルバム『Prema』収録曲「It Ain't Over」MVが公開！ | RBB TODAY

16日、Fujii Kazeが3rdアルバム『Prema』収録曲「It Ain't Over」のミュージックビデオが公開された。

同アルバムは2025年9月にリリースされた全曲英語詞による作品だ。Billboard Japan総合アルバムチャート「HOT Albums」で1位を獲得している。

『Prema』は全9曲を収録。初回盤には、前作『LOVE ALL SERVE ALL』リリース後から発表された6曲に未発表曲「It's Alright」を加えた作品「Pre: Prema」を収録したDISC2が付属する 。収録曲には全世界でストリーミング累計3億5000万回再生されている「満ちてゆく」や、プロデューサーにA.G. Cookを迎えた「花」「Feelin' Go (o)d」などが含まれる 。

Fujii Kazeは2026年に「Prema World Tour」と題したアジア6カ所でのドーム＆スタジアムツアーを控えており、11月14日と15日にみずほPayPayドーム福岡、12月10日・12日・13日にKYOCERA DOME OSAKA、12月19日と20日にTOKYO DOMEでの公演を予定している。

※Fujii Kaze - 3rdアルバム『Prema』より「It Ain't Over」Music Video