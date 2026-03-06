「私を麻薬中毒者に仕立てた」とメンバーの“薬物使用”を暴露した韓国アイドル、謝罪なしに自撮り投稿 | RBB TODAY

ガールズグループ2NE1のパク・ボムが、メンバーのパク・サンダラに関する“薬物使用”を一方的に暴露し物議を醸すなか、何事もなかったかのように近況写真を投稿し、世間の注目を集めている。

パク・ボムは3月6日、自身のインスタグラムに「パク・ボム♥」というコメントを添えて、濃いスモーキーメイクを施した自撮り写真を掲載した。

【話題】パク・ボム、メンバー実名入り“薬物暴露”

彼女は3月3日から数回にわたり直筆の手紙を公開し、衝撃的な主張を展開。2010年に問題となったアデロールの持ち込み騒動に触れ、「パク・サンダラが薬物で問題になり、それを隠すために私が薬物使用者に仕立てられた」と主張した。さらに、当時所属していたYGエンターテインメントの総括プロデューサーであるヤン・ヒョンソクや、プロデューサーのTEDDY、メンバーのCLの名前にも言及し、「私が薬を規定量以上に使ったと国に報告するようなことはしないでほしい」と訴えた。

（写真＝パク・ボムInstagram）

これに対し、パク・サンダラは自身のインスタグラムストーリーに、「薬物を使用したことはありません。彼女が健康であることを願っています」と短く毅然としたメッセージを残した後、パク・ボムのアカウントをアンフォローした。これは、16年間続いてきたグループの絆を事実上、断ち切るという意思表示とみられている。

パク・ボムはパク・サンダラの反応後も該当の暴露文を削除しては再投稿するなど、不安定な言動を繰り返している。特に、自らを「ADHD（注意欠陥多動性障害）患者」であると明かし、アデロールは麻薬ではないと再三強調しているが、根拠のない主張でメンバーを攻撃する姿に、ファンの懸念はピークに達している。

2NE1は2024年、デビュー15周年を記念して劇的な再結成を果たし、ワールドツアーを成功させたばかりだ。完全体としての活動に世界中のファンが歓喜していた矢先の出来事だけに、大きな衝撃を与えている。

現在、ファンはパク・ボムのインスタグラムのコメントを通じて「どうか治療を受けてSNSをやめて」「メンバーとの関係をこれ以上壊さないで」といった悲痛な訴えが相次いでいる。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

■精神状態も不安視…2NE1パク・ボム、イケメン俳優への“執着と奇行”

■【写真】パク・ボム、“胸元がっつり”開いた大胆衣装

■「イケメン俳優は私の夫」「支払いがない」…パク・ボムの奇行