乃木坂46、「真夏の全国ツアー2026」全国8都市で開催決定！ | RBB TODAY

乃木坂46、「真夏の全国ツアー2026」全国8都市で開催決定！

　23日、乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」の開催が発表された。発表は「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」の会場で行われ、福井公演を皮切りに神奈川、北海道、広島、大阪、宮城、福岡、そしてファイナルの東京まで、全国8都市18公演を巡る。

　5期生の井上和は「18公演ということで、過去最大のツアーとなります！夏の思い出を一緒に作りましょう！」と意気込みを語った。

　なお、乃木坂46は4月8日に41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の発売を控えており、センターは5期生の池田瑛紗が務める。さらに、5月開催の『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』東京ドーム3デイズも発表されたばかりとなっている。

【真夏の全国ツアー2026日程】

［福井］サンドーム福井：6月13日(土)・14日(日)

［神奈川］横浜アリーナ：6月24日(水)・25日(木)

［北海道］真駒内セキスイハイムアイスアリーナ：7月4日(土)・5日(日)

［広島］広島グリーンアリーナ：7月11日(土)・12日(日)

［大阪］大阪城ホール：7月15日(水)・16日(木)

［宮城］セキスイハイムスーパーアリーナ：7月25日(土)・26日(日)

［福岡］マリンメッセ福岡A館：8月8日(土)・9日(日)

［東京］明治神宮野球場：8月20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日)


