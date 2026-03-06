BoA、25年所属のSMエンタ退社から“再出発”！自ら設立した事務所でファンクラブ募集開始へ | RBB TODAY

歌手のBoAが、本格的な再出発を宣言した。

3月5日、BoAと個人事務所のBApal Entertainmentは、公式SNSを通じて「公式ファンクラブの公募を開始した」と発表した。

公開されたコンセプト写真では、BoAが階段に座り「BApal」と記された紙袋を手にして微笑む姿が収められており、周囲の人物が袋で顔を隠すユニークな演出が目を引いた。

BoAは昨年末、25年間所属したSMエンターテインメントとの専属契約を終了。去る3月3日、自ら設立した「BApal Entertainment」で活動を継続することを明らかにしていた。社名のBApalには「BoA」と「pal（友達）」という意味が込められており、アーティストとファンが共に歩み、作り上げていく会社を目指すという彼女の願いが反映されている。

関係者によると、今回の独立は単なる移籍ではなく、BoAの音楽的な方向性と内面の色をより鮮明に具現化するための「再整備」としての側面が強いという。長年のキャリアで築いた経験と資産を基盤に、今後はより深みのある音楽世界を展開していく決意だ。

BApal側は「BoAが持つ明確なビジョンと音楽世界を尊重し、アーティストが望む方向性を自然に形にできる環境を構築していく」とコメントしている。

ファンクラブ募集のニュースまで届き、新たな門出への期待感も高まっている。アーティストとファンが共に作る会社という名の通り、BoAが今後どのような新しい音楽と活動を見せてくれるのかに関心が集まっている。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年8月25日にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。

