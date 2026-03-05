檀れい、独立をアナウンス！「残りの人生を考えた時に…」 | RBB TODAY

俳優の檀れいが4日、自身のSNSを通じて独立を発表。長年所属していた太田プロダクションを退所したことを報告した。

檀は「この度 私 檀れいは長らくお世話になりました太田プロダクションを退所し、独立することとなりました」と報告。事務所やマネージャーへの感謝をつづり、「宝塚を退団して20年 私はこれまでたくさんの方々、たくさんの作品に出逢い生かされてきました」と振り返った。

そのうえで「まだまだ時間があると思っていた人生も折り返し地点を過ぎた今 残りの人生を考えた時に 私はあとどれだけの事を皆さまにお届けすることができるのだろうか」と思いを吐露。「一度きりの人生、思う存分生きていきたい 挑戦を恐れず自分の足で歩み成長していきたい」と決意をつづっている。

この投稿にファンからは、「新しい一歩ですね！」「これからもご活躍を期待しています」「今まで以上に全力で応援します」といった声が寄せられている。



※檀れい、独立をアナウンス！（檀れいの公式Instagramより）





