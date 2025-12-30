【NHK紅白】朝ドラ『あんぱん』SPステージ詳細決定！今田美桜、ミセス大森らが「アンパンマンのマーチ」を披露 | RBB TODAY

12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』で連続テレビ小説『あんぱん』のスペシャルステージが披露される。今回、同ステージの詳細が発表された。

同ステージには、主人公のぶを演じる今田美桜が司会として登場。ドラマに出演する北村匠海、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子らキャストが集結する。さらに「それいけ！アンパンマン」のなかまたちも紅白のステージに登場する。

披露される楽曲は、アンパンマンの作者やなせたかしが作詞した曲や、ドラマ『あんぱん』ゆかりの歌となる。演目には「東京ブギウギ」「図案科の歌」「見上げてごらん夜の星を」「手のひらを太陽に」「アンパンマンのマーチ」が予定されている。

また、「東京ブギウギ」には今田美桜、河合優実、原菜乃華が出演。「図案科の歌」には北村匠海、高橋文哉、山寺宏一、学生の皆さんが参加する。「見上げてごらん夜の星を」は大森元貴が歌唱する。

「手のひらを太陽に」と「アンパンマンのマーチ」には、今田美桜、北村匠海、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子が出演。「アンパンマンのマーチ」ではアンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンも登場する。

第76回NHK紅白歌合戦は12月31日午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1で放送される。