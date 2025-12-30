 【NHK紅白】朝ドラ『あんぱん』SPステージ詳細決定！今田美桜、ミセス大森らが「アンパンマンのマーチ」を披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

【NHK紅白】朝ドラ『あんぱん』SPステージ詳細決定！今田美桜、ミセス大森らが「アンパンマンのマーチ」を披露

エンタメ 音楽
注目記事
「第76回NHK紅白歌合戦」『連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ』（C）NHK
  • 「第76回NHK紅白歌合戦」『連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ』（C）NHK

　12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』で連続テレビ小説『あんぱん』のスペシャルステージが披露される。今回、同ステージの詳細が発表された。

　同ステージには、主人公のぶを演じる今田美桜が司会として登場。ドラマに出演する北村匠海、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子らキャストが集結する。さらに「それいけ！アンパンマン」のなかまたちも紅白のステージに登場する。

　披露される楽曲は、アンパンマンの作者やなせたかしが作詞した曲や、ドラマ『あんぱん』ゆかりの歌となる。演目には「東京ブギウギ」「図案科の歌」「見上げてごらん夜の星を」「手のひらを太陽に」「アンパンマンのマーチ」が予定されている。

　また、「東京ブギウギ」には今田美桜、河合優実、原菜乃華が出演。「図案科の歌」には北村匠海、高橋文哉、山寺宏一、学生の皆さんが参加する。「見上げてごらん夜の星を」は大森元貴が歌唱する。

　「手のひらを太陽に」と「アンパンマンのマーチ」には、今田美桜、北村匠海、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子が出演。「アンパンマンのマーチ」ではアンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンも登場する。

　第76回NHK紅白歌合戦は12月31日午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1で放送される。


大森元貴、久保史緒里ら出演！朝ドラ『あんぱん』スピンオフオーディオドラマが放送決定 | RBB TODAY
画像
「あんぱん」スピンオフ「さいごのうた」が2026年に放送され、主演の大森元貴や久保史緒里らが出演。オリジナルの未描写の晩年と時代を背景に、心情や人間関係を描く物語です。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/15/240994.html続きを読む »

『あんぱん』今田美桜から『ばけばけ』髙石あかりへ！“NHK朝ドラ”ヒロインがバトンタッチ | RBB TODAY
画像
今田美桜から高石あかりへのバトンタッチセレモニーで伝統工芸品を贈り合い、作品の象徴と新たなスタートを祝った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/24/236964.html続きを読む »

連続テレビ小説 あんぱん 完全版 ブルーレイBOX2 全4枚
￥14,945
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

第76回 NHK 紅白歌合戦
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

年末年始

NHK紅白歌合戦

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top