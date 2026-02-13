桃月なしこ、“最初で最後の金髪”を披露！ランジェリー姿で魅了 | RBB TODAY

13日に発売された『ヤングアニマル』4号（白泉社）の表紙と巻頭グラビアを、桃月なしこが飾っている。

『ヤングアニマル』26年4号

桃月は同号で「最初で最後の金髪」姿を披露。表紙では眼鏡をかけた知的なスタイリングを見せ、中面グラビアでは黒のレースをあしらったランジェリー姿を公開した。なお、特別ふろくとして「桃月なしこ 両面クリアファイル」が付属する。

【巻末グラビア】姫野ひなの（撮影：山口京和）

巻末グラビアには、アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが登場。赤と白のスポーティーなビキニ姿などで、はじける笑顔と全力のポーズを披露している。爽快感あふれるグラビアに仕上がっている。