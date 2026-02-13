ピザハット、とろとろチーズの“飲めるピザ”シリーズに新作「グラタンピザ」が登場！13日から期間限定販売 | RBB TODAY

ピザハットが2月13日から3月31日までの期間限定で、「飲めるピザ」シリーズの新作グラタンピザ全4商品を発売する。

ラインナップは「【飲めるピザ】Mサイズ 特製ミートソースグラタン」をはじめ、「【飲めるピザ】MY BOX 特製ミートソースグラタン」「【飲めるピザ】MY BOX オマールソースの海老グラタン」「【飲めるピザ】MY BOX ミルキーグラタン」だ。

あの「飲めるピザ」シリーズに期間限定でグラタンピザがラインナップ！

「【飲めるピザ】Mサイズ 特製ミートソースグラタン」は、モッツァレラチーズ、ゴーダチーズ、パルメザンチーズ、チーズソース、ペンネホワイトソース、特製ミートソース、パセリを使用。Mサイズは、2～3人分、8カットだ。価格はテイクアウト2,230円、配達3,190円となっている。

Mサイズはテイクアウトなら「2枚目無料セット」、配達なら「2枚目半額セット」の対象商品でお得に食べられる。MY BOXはPサイズピザ（直径約15cm、1人分、4カット）限定で、“ハット”フライポテトとチキンナゲット2ピースが付く。

「【飲めるピザ】MY BOX 特製ミートソースグラタン」は、テイクアウト1,090円、配達1,400円。

【飲めるピザ】 MY BOX 特製ミートソースグラタン テイクアウト：1,090円

「【飲めるピザ】MY BOX オマールソースの海老グラタン」は、エビ、コーン、モッツァレラチーズ、ゴーダチーズ、パルメザンチーズ、チーズソース、ペンネホワイトソース、ワタリガニオマールソース、パセリを使用し、テイクアウト1,190円、配達1,500円だ。

【飲めるピザ】MY BOX オマールソースの海老グラタン テイクアウト：1,190円

「【飲めるピザ】MY BOX ミルキーグラタン」は、モッツァレラチーズ、ゴーダチーズ、パルメザンチーズ、チーズソース、ペンネホワイトソース、パセリを使用。価格はテイクアウト700円から、配達1,010円からで、店舗により販売価格が異なる。

【飲めるピザ】MY BOX ミルキーグラタン テイクアウト：700円～

販売期間は2026年2月13日から3月31日まで。数量限定で、店舗により予告なく終了・変更される場合がある。

販売店舗は一部を除く全国のピザハット店舗。配達の場合、別途での配達料はかからない。一部店舗はテイクアウト専門店で配達を行っていない。