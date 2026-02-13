宇野実彩子、黒のスパンコールミニドレスで美脚披露！ソロデビュー8周年記念ショット公開 | RBB TODAY

AAAのメンバーで歌手の宇野実彩子が2月9日にインスタグラムを更新。ソロデビュー8周年を祝うアニバーサリーショットを公開した。
宇野は「もうすぐソロデビュー8周年です」と報告しつつ、黒のスパンコールを使用した光沢感あるミニドレス姿の自身の写真を投稿。ストラップレスのデザインで肩のラインも見せつつ、ミニ丈のドレスからは美脚が惜しみなく披露されていた。
また、背景には「HAPPY ANNIVERSARY」の銀色のバルーンと、赤・銀のクレープストリーマーが飾られ、華やかなアニバーサリームードが演出されていた。
宇野は「みんなのおかげで迎えられる特別な日」とファンへの感謝を伝えつつ、「2/14、ファンクラブの生配信で繋がろうね」と2月14日に予定されているファンクラブ限定の生配信を告知していた。
このポストに宇野のもとには、「宇野ちゃんお美しいです」「好きなビジュすぎる」という声が集まっていた。
