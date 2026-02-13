 ハンバートハンバート「THE FIRST TAKE」初登場！朝ドラ『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」を一発撮り | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

ハンバートハンバート「THE FIRST TAKE」初登場！朝ドラ『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」を一発撮り

エンタメ 音楽
注目記事
ハンバートハンバート「THE FIRST TAKE」
  • ハンバートハンバート「THE FIRST TAKE」
  • 「THE FIRST TAKE」

　13日22時より、佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ・ハンバートハンバートが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第640回に初登場する。

　披露するのは、連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）の主題歌であり、日々の世知辛さとさりげない幸せを綴った楽曲「笑ったり転んだり」。『第76回NHK紅白歌合戦』でも披露され話題となった同楽曲を、二人の歌とピアノというシンプルな編成で織りなす、一発撮りのパフォーマンスとなる。

　撮影を終え、佐藤良成は「ライブでもあるし、レコーディングでもあるし、そして撮影でもあるっていう一個ずつ全部大変なのに、それを三つ同時にやるなんて、こんな圧をかけられて、だいぶ寿命が縮まりました」と緊張感を吐露。

　佐野遊穂は「海外の人も『THE FIRST TAKE』を観ていると聞いていますので、いろんな国の人に観てほしいなと思います」とコメントを寄せた。

　ハンバートハンバートは1998年に結成された、佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ。2人ともがメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持つ。現在までに12枚のオリジナルアルバムを発表している。2025年には、NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を書き下ろし、『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。

※ハンバートハンバート- 笑ったり転んだり/ THE FIRST TAKE


NHK朝ドラ『ばけばけ』がクランクアップ！主演・髙石あかりが撮影振り返り「皆さんが愛してくれていることが伝わる毎日は幸せ」 | RBB TODAY
画像
主演の髙石あかりは「愛と成長を実感し、もっと頑張ります」と決意し、スタッフも感動的なクランクアップを迎えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/09/243658.html?from=image-page-title続きを読む »

『ばけばけ』“家族”で「成田山節分祭」豆まき　夫と父の暴走に髙石あかりが絶叫 | RBB TODAY
画像
NHKドラマの出演者が成田山節分祭で豆まきし、暴走する夫と父に髙石あかりが絶叫した様子を紹介している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/03/243334.html続きを読む »

ハンバート入門 (通常盤)
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
笑ったり転んだり
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top