のん、柔らかな光に包まれた透明感あふれる白ワンピ姿にファン「なんと神々しい・・・」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが12日、アメーバオフィシャルブログを更新。透明感あふれるオフショットを公開した。

傘ブランド「Wpc.」2026年新イメージキャラクター、ならびにライフスタイルブランド「Wpc. Patterns」2026年春夏コレクションビジュアルモデルに起用されたのん。この日、「明るく」と題してブログを更新すると「Wpc.オフショット」とつづり、白のノースリーブワンピース姿を披露した。



のん（写真はのんの公式ブログから）

写真は、淡いラベンダーカラーの背景に虹色の光が差し込む空間で佇むのんのショット。ロング丈が上品なムードを醸し出している。さらに、センターパートでまとめたタイトなアップヘアに、肌の透明感を引き立てるナチュラルメイク、深みのあるワインレッド系リップがアクセントとなり、大人っぽさも漂わせている。



この投稿にファンからは「どきどきする可愛いさ」「なんと神々しい・・・」「可愛っ。透明感すごい」「濃いめのリップどきどきする可愛いさ」「世界一きれい！！！」「色っぽい」「白が本当によく似合う」「一生、推せる…！！」などの声が寄せられている。