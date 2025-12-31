【NHK紅白】CANDY TUNE、「“倍倍！”で最高のパフォーマンスを届けたい」 | RBB TODAY

「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサルが29日、都内・NHKホールにてスタートし、音合わせを終えたCANDY TUNEのメンバーが意気込みを語った。

今年初出場となるCANDY TUNEは、TikTok総再生回数40億回超えの大ヒット曲『倍倍FIGHT!』のパフォーマンスを披露するほか、オープニング企画「放送100年紅白スペシャルメドレー」で有吉弘行、FRUITS ZIPPER、TUBE・前田亘輝とともに楽曲『YOUNG MAN』を歌唱する。

CANDY TUNE【写真：竹内みちまろ】

立花琴未は「去年の私たちは、まさか紅白歌合戦に出演できるとは全く想像できなかったので、今ここに立たせていただいていることに幸せを感じています。赤組のトップバッターを任せていただいたので、アーティストの皆さん、会場で見てくださっている皆さん、テレビで見てくださっている全ての皆さまに倍倍！で最高のパフォーマンスをお届けできるように頑張ります」と意気込み。

オープニング企画については「最高の『YOUNG MAN』をお届けしたいです。みんなを盛り上げられるように、私たちの元気なパワーをお届けしたいなと思っています。お楽しみに」と視聴者に呼びかけた。

村川緋杏は、所属事務所の先輩であるFRUITS ZIPPERとの紅白共演について「私たちはFRUITS ZIPPERになりたくてアソビシステムに入ったと言っても過言ではないので、そんな姉さん方と同じ年に一緒に初出場、曲順も2曲連続ということでありがたいですし、年末の大舞台に一緒に立てることが嬉しいです」と歓喜のコメント。

衣装については「スペシャルな紅白衣装を用意させていただいています。皆さんが来年まで忘れられないくらい、今まで着た中で1番スペシャルな衣装を用意していただいたので、皆さんお見逃しなく」と笑顔でアピールした。

また「今年の漢字は?」と振られると、メンバーらは息を合わせて「『倍』です」と発表。福山梨乃は「『倍倍FIGHT!』の倍です。私たちはこの1年間、倍という言葉を何百回、何千回言ったかわからないくらい1年間『倍倍FIGHT!』と歩ませていただいて、ファンの皆さんの数も倍倍！になりましたし、出会いも倍倍！になりましたし、披露さていただいている回数も倍倍！になったり、うれしい出来事が倍倍！になった1年でした」と笑顔で感謝を言葉にした。

