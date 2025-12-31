【NHK紅白】三山ひろし、“けん玉チャレンジ”ギネス世界記録達成！129人連続で成功 | RBB TODAY

12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』に、演歌歌手の三山ひろしが生出演。恒例の「けん玉チャレンジ」を成功させ、ギネス世界記録を更新した。

三山は同番組に、今年で11年連続11回目の出場。毎年、大皿に玉を乗せ、何人連続で成功できるかに挑む「けん玉チャレンジ」が恒例となっている。昨年は過去最高の128人で挑戦し、見事達成。ギネス世界記録を自己更新した。今年は昨年より1人多い129人で、ギネス世界記録の更新を目指した。今回の挑戦には、IROHA（ILLIT）、新浜レオン、MAKI（&TEAM）、DJ KOO（TRF）、ハリセンボンの箕輪はるか、有吉弘行らも参加した。

リハーサルではトップバッターの有吉がけん玉を失敗し、三山は「今年1番動揺が走った瞬間でした。ちょっと大丈夫かなと思いまして…」とコメントしていたが、本番では見事129人連続で「けん玉チャレンジ」を成功させ、ギネス世界記録を更新。Xには達成の瞬間、「すごい！」「成功！！」「おめでとうございます！！」といった祝福の声が寄せられた。