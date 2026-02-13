中森明菜、約20年ぶりライブツアー開催決定！東京・大阪・名古屋の3都市をめぐる | RBB TODAY

13日、中森明菜が誕生月となる7月に、東京・大阪・名古屋の3都市をめぐるライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」（全5公演）を開催することが決定した。

ホール規模での全国ツアーは、2006年の『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 ～The Last Destination～』（全7都市8公演）以来、約20年ぶりとなる。7月13日の誕生日当日は、東京国際フォーラム ホールAでの公演が予定されている。

中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.）

中森は2024年から2025年にかけて、東京・丸の内「COTTON CLUB」にてファンクラブ限定ライブ「ALDEA Bar at Tokyo」シリーズを開催。昨年末には東京ドームホテルとザ・リッツ・カールトン大阪で8年ぶりとなるディナーショー「AKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025」を行い、自身が初めて作曲を手掛けた新曲「Merry Christmas, My Heart」も初披露した。

2026年、デビュー45周年を翌年に控え、ライブツアーが始動する。現在はステージ演出やセットリストについて、本人も参加してプランニングが行われているという。今回もオリジナル・アレンジで全20曲以上の楽曲を披露する予定だ。

チケットは2月14日17:00からファンクラブでの抽選受付が開始される。その後、4月4日17:00からはローソン・プレリクエスト先行抽選予約受付となる。

また、2月13日13時からのニッポン放送『中川家 ザ・ラジオショー』には、本人の肉声メッセージが寄せられる。番組内ではライブツアーへ向けての心境や、セットリストの一部が発表される予定。同番組はニッポン放送・ラジオ関西・エフナン南海放送ラジオで放送されるほか、radikoのエリアフリー機能でも聴取可能だ。

今回の発表に際し中森は「久しぶりにみなさんに会いに行きます。喜んでもらえるセットリストをいま頑張って考えています。今日の中川家さんのラジオでいくつか発表しますね、ぜひお聴きください。」とコメントしている。