 中森明菜、約20年ぶりライブツアー開催決定！東京・大阪・名古屋の3都市をめぐる | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

中森明菜、約20年ぶりライブツアー開催決定！東京・大阪・名古屋の3都市をめぐる

エンタメ 音楽
注目記事
中森明菜「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」キービジュアル2種類
  • 中森明菜「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」キービジュアル2種類
  • 中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.）
  • 中森明菜「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」キービジュアル2種類

　13日、中森明菜が誕生月となる7月に、東京・大阪・名古屋の3都市をめぐるライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」（全5公演）を開催することが決定した。

　ホール規模での全国ツアーは、2006年の『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 ～The Last Destination～』（全7都市8公演）以来、約20年ぶりとなる。7月13日の誕生日当日は、東京国際フォーラム ホールAでの公演が予定されている。

中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.）

　中森は2024年から2025年にかけて、東京・丸の内「COTTON CLUB」にてファンクラブ限定ライブ「ALDEA Bar at Tokyo」シリーズを開催。昨年末には東京ドームホテルとザ・リッツ・カールトン大阪で8年ぶりとなるディナーショー「AKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025」を行い、自身が初めて作曲を手掛けた新曲「Merry Christmas, My Heart」も初披露した。

　2026年、デビュー45周年を翌年に控え、ライブツアーが始動する。現在はステージ演出やセットリストについて、本人も参加してプランニングが行われているという。今回もオリジナル・アレンジで全20曲以上の楽曲を披露する予定だ。

　チケットは2月14日17:00からファンクラブでの抽選受付が開始される。その後、4月4日17:00からはローソン・プレリクエスト先行抽選予約受付となる。

　また、2月13日13時からのニッポン放送『中川家 ザ・ラジオショー』には、本人の肉声メッセージが寄せられる。番組内ではライブツアーへ向けての心境や、セットリストの一部が発表される予定。同番組はニッポン放送・ラジオ関西・エフナン南海放送ラジオで放送されるほか、radikoのエリアフリー機能でも聴取可能だ。

　今回の発表に際し中森は「久しぶりにみなさんに会いに行きます。喜んでもらえるセットリストをいま頑張って考えています。今日の中川家さんのラジオでいくつか発表しますね、ぜひお聴きください。」とコメントしている。


中森明菜、37年前のNHK紅白披露曲「I MISSED “THE SHOCK”」をセルフカバー！YouTubeでMV公開 | RBB TODAY
画像
中森明菜が37年前の紅白披露曲をJAZZアレンジでセルフカバーし、MVをYouTubeで公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/31/241745.html続きを読む »

氷川きよし、“デビュー43周年”中森明菜とツーショット！ 久しぶりの共演は「大感動しました」 | RBB TODAY
画像
氷川きよしが1日、自身のX（旧Twitter）を更新。歌手・中森明菜とのツーショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/01/229146.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_M45FU4OV続きを読む »

【Amazon.co.jp限定】FANCLUB LIVE 「ALDEA Bar at Tokyo 2025」 [2枚組完全生産限定BOX (Blu-ray＋CD＋アクリルスタンド2体 [PURPLE×WHITE] (ステッカーシートB) ] - 中森明菜 (ビジュアルシート3枚セット付) [Blu-ray]
￥15,345
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
FANCLUB LIVE 「ALDEA Bar at Tokyo 2025」 [三方背BOX (DVD＋トレーディングカード1枚) ] - 中森明菜 (特典なし) [DVD]
￥6,959
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top