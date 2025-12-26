乃木坂46・中西アルノ、リトグリらと名曲セッション！「Spicy Sessions -THE LIVE-」後半の模様が27日放送 | RBB TODAY

CS放送の音楽番組『Spicy Sessions』（TBS系／TBSチャンネル1）は12月27日、2025年10月に開催した番組初のイベント「Spicy Sessions -THE LIVE-」後半（第2部）の模様を放送する。同番組はゴスペラーズの黒沢薫と乃木坂46の中西アルノがMCを務める音楽番組。今回のイベント後半には、平原綾香、Little Glee Monsterのかれんとmiyouがゲスト出演した。

「Pop Like A Star」（かれん、miyou）

当日はバンドセッションに導かれるように、ステージへ再び登場したMCの2人。黒沢の「生バンドでの本格的なライブは初めて？」という質問に、中西は「はい。お客さんとバンドメンバーとの板挟みになっている感じ」と返し、“独特”の初手で会場の空気を和ませた。

第2部の1組目のゲストとして呼び込まれたのは、Little Glee Monsterのかれんとmiyou。モータウン調のブライトチューン「Pop Like A Star」を、カラフルなライティングの中で披露した。第11回（2024年11月放送）にも出演した2人は、出演後の反響が大きかったという。かれんは「黒沢さんのファン、中西さんのファンからも反応があって嬉しかった」と明かした。

「ふれあうだけで ～Always with you～」（かれん、中西）

番組出演時に披露したセッション曲に“ひとスパイス”加えて届ける「リバイバルセッション」では、かれんと中西が三浦大知の「ふれあうだけで～Always with you～」を、miyouと黒沢がダニエル・シーザー＆H.E.R.の「Best Part」を、続けて歌唱した。

「Best Part」（miyou、黒沢）

続いて披露された「Best Part」では、黒沢とmiyouが魅せた。miyouは歌唱前、昨年の番組出演時に「もう1回やりたい」と冗談で言ったら本当になった、と話していたが、第11回の収録時よりも艶っぽさ、そして滑らかさが増した印象だ。曲の後半では、お互いの歌声を探りながらロングトーンでせめぎ合い、バンドサウンドも2人に引っぱられるようにレイヤーを重ねていく。セッションとデュエットソング、二つの真骨頂を同時に発揮し、そのエネルギーに観客の気持ちが高揚していった。

歌唱後、miyouの第一声は「終わらないかと思った」。かれんが「セッションしてましたね！」と感想を述べると、miyouは「止まらんかった」と返し、黒沢も「お互いロングトーンでいっちゃうと、戻れないよね」と続けた。終始、とても楽しそうな様子だった。

かれんとmiyouがステージを後にし、中西のソロ歌唱へ。なお、「Spicy Sessions -THE LIVE-」前半（第1部）では、黒沢が自身のソロ曲「夢みる頃を過ぎても」を歌唱している。

「思い出が止まらなくなる」（中西／コーラス：黒沢）

中西は「自分が（乃木坂46の）センターとして立たせてもらっている曲の中でも好きな曲。バンドの皆さんのアレンジで、またお聴かせできたら」と語り、選曲した曲名を告げた。「思い出が止まらなくなる」（乃木坂46）。タイトルが口にされた瞬間、会場のあちこちから歓喜の声が上がった。

「虹の向こうへ」（平原）

番組初イベント、最後のゲストは平原綾香。『Spicy Sessions』第1回にゲストとして出演した彼女の登場は、番組の“原点”を想起させる。「自分の歌の中で、歌って、サックスを吹く曲は初めて」と、2024年リリースの「虹の向こうへ」を披露。＜ほら虹のにおい＞という歌詞に合わせて、ステージ上のライティングも柔らかな虹を描く。

歌唱後に「素敵……」と中西。人間とは、本当に感動した時には言葉を失うものだが、観客の気持ちを中西が代弁しているように見えた。黒沢は「正解が見えない第1回の収録。そこに平原さんが来てくれて本当に良かった」と初回放送を振り返った。

「ロマン」（平原、黒沢、中西）

続いて、平原、黒沢、中西の3人で玉置浩二の「ロマン」。声質の異なる3人が、互いの響きを尊重しながら音を重ねていく。『Spicy Sessions』が大切にしてきた“音楽ファースト”のマインドが、会場に広がっていく。ちなみに、黒沢曰く「（初回と比べて）ちょっとだけアルノさんのハモリが増えてます」とのこと。ぜひ、放送で確認してみてほしい。

Little Glee Monsterのかれんとmiyouが再びステージに。セッション曲として中西が選んだ曲は、映画『グレイテスト・ショーマン』の主題歌「This Is Me」。ボーカル陣がステージ上で、歌割りやアレンジを確認している。ステージ上にいる全員が、音楽という煌めきの粒子を拾い上げていく。

演奏が始まると、それぞれの個性がせめぎ合う。5人で歌っているはずなのに、それ以上の歌声のレイヤーを感じさせる音像に、そこにいる誰もが圧倒される。倍音も操る声の猛者たちが、それぞれを称えるように、歌声を響かせていく。この美しくも音圧のある歌声を受け止めるSpicy Sessionsバンドの演奏もお見事であった。

アンコール。スタッフ用のセットリスト資料に「バンドメンバー紹介セッション」と記されているのが、なんとも『Spicy Sessions』らしい。本間将人（Sax/Key）、三沢崇篤（Gt）、荻野“PEPU”哲史（Ba）、髭白健（Dr）、佐藤雄大（バンドマスター/Key）が順番に紹介され、それぞれがソロ演奏を披露し、会場を沸かせる。

「APT.」（黒沢、中西）

黒沢が「最後は、あの曲で盛り上がりたいと思います」と言った後、中西、バンドメンバーに目配せをして「せっかくなんで、あのフレーズも歌ってください」と声を張り上げた。ラストを飾ったのは、MC2人のコンビで、ロゼ＆ブルーノ・マーズ「APT.」。カラフルなムービングライトが、ステージと客席を行き来するように照らす。まるで、それぞれの感謝を伝えるボールのように。観客も一緒に歌い、踊っている。フィニッシュのタイミングは、中西がジャンプして決めた。

大歓声と拍手の中、黒沢薫、中西アルノ、Spicy Sessionsバンドのメンバーがステージ前方に出てきて、マイクを通さず「ありがとうございました！」と言って、ライブは幕を閉じた。