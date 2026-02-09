ミステリー作家が死後に残した“日記”をめぐり欲望が渦巻く……夏帆主演のNHKドラマ『ある小説家の日記』放送決定 | RBB TODAY

3月8日夜11時から夏帆主演の特集ドラマ『ある小説家の日記』（NHK）が放送される。

特集ドラマとは、通常の連続ドラマ枠とは異なり、独自のテーマや野心的な企画を描く特別ドラマ枠。同作は、ヒットメーカーのミステリー作家が死後残した日記をめぐり、2人の女性が秘密の行為に踏み込んでいくオリジナル脚本のサスペンスフルなヒューマンドラマだ。

本来は個人の秘められたものとされてきた日記。しかし、それは今、SNSなどで日常の思いや出来事を他人に共有する「日記界わい」と呼ばれる動きとして注目されている。いまでは誰もが閲覧できるパブリックな表現へと変貌している。

物語は、大ヒットミステリー作家・芹澤環(板尾創路)が階段から転落し、突然この世を去った衝撃のニュースから1年後を描く。新作で担当編集者にようやくなれるはずだった江藤恵(夏帆)は、芹澤の未発表の原稿があると妻・真理子(シルビア・グラブ)から聞き、自宅を訪ねる。

夏帆（C）NHK

そこで彼女が見つけたのは、芹澤の残した「日記」だった。突然事故で死んでしまった芹澤の生前の思いが残る宝を見つけ、後ろめたい思いと共に高揚感を抱く江藤。読んでいくうちに、書かれている内容は本物らしいのに、どこか自分の知る「芹澤環」とは違うように思える。これは、だれが書いたのか。

一方真理子は、芹澤の死後、彼が自身の悩みを生成AIにだけ打ち明けていたことを知る。芹澤の残した日記にAIとの対話から受け取れる要素を創作として書き足し、江藤に見せていた。

「人生の大事な1ページはいつですか?あなたにとってそれが今なら、私は喜んで新作を書く」と言っていた芹澤の言葉に無意識に呪縛され続けていた江藤。この日記をきっかけに、「人生のチャンスに間に合いたい」と欲望が膨らむ。江藤は真理子に、事故死の直前までの芹澤の日記を構築することを提案する。

だが、数々の名作を生み出したヒットメーカーの心のうちを知りたいと思う人間は、この二人だけではなかった。編集者としての自分にしがみつきたい江藤。亡き夫の本心に近づきたい真理子。二人の欲望が生んだ過ちは、予想もしなかったカオスを生み出していく。

念願かなってヒットメーカーを担当するはずだった女性編集者。そのチャンスを失った時、踏み入れてはいけない領域に足を踏み出す。作家が残した日記の存在を妻から教わり、その妻の長年の思いを知って、日記をより魅力的に磨き上げて出版しようと持ちかける。そうして妻は、夫が密かに胸の内を明かしていたAIと対話を始める。

江藤恵役の夏帆は「演出の平さんと脚本家の上原さんが温めてきたこの企画が選ばれ、映像化することになりました。おふたりともこのドラマがデビュー戦です。創作に熱意のある現場で、脚本を読んで感じた不思議な手触りが、どのように映像化されてるのかとても楽しみです。あらすじを一読しても、どんな作品か見当もつかないかもしれませんが、このドラマにしか味わえない体験が詰まっていると思います。ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントした。

真理子役のシルビア・グラブは「撮影中は夏帆さんとAIと、とても濃密な時間を過ごさせていただきました。現代にあり得るこのAIとの関係性、まだあまり描かれていないこの世界観、演じながらとても興味深いと思いました。みんなで愛情を込めて育てたこの作品が皆様に届くのが楽しみです」と語った。

シルビア・グラブ（C）NHK

芹澤環役の板尾創路は「芹澤環を演じました板尾創路です。一年間かけて本作の準備をしたスタッフの皆さんに報えるようにとの思いでドラマに参加させていただきました。このドラマは小説家・芹澤環に登場人物全員が思いを馳せる物語です。しかし芹澤環の場面は冒頭のシーンに集約されていて、存在感を出すにはどうすればいいか悩みました。今も完成を見るまで不安と楽しみでモヤモヤしてます。衣装、メイク、小道具すべてに神経を使って頂き現場の皆様に感謝しております。視聴者の心に残るドラマになればいいなと思います」とコメントを寄せた。

板尾創路（C）NHK

編集長・林大輔役の松尾諭は「少し前までは、AIはどこか空想の世界の話のように語られる存在でしたが、今ではすぐそばにある身近なものになっています。かつてSFとして楽しんでいた物語が、現実の延長のように感じられる時代になってきました。「ある小説家の日記」は、そんな変化をそのまま映し出しているようなドラマです。撮影中に感じた空想と現実の間でふわふわと浮いているような感覚は他ではあまり味わえないものでした。出来上がりをまだ観ていないので、3月8日にテレビで観るのが楽しみです」と述べた。

松尾諭（C）NHK

文芸編集部のアルバイト・新木翔役の林裕太は「新木役を演じさせていただく林裕太です。描かれたもののなかに描いた人の輪郭は存在するのか、そばにいる人のことを僕は理解していると言えるのか、台本を読んで、そんなことを最初に考えました。人を理解するとは何か、思索しながら新木という役に向き合っていけたらと思います。自分と他者について迫る作品に、素敵なキャストの皆さん、スタッフの皆さんと一緒に挑んでいけるのが楽しみです」とコメントした。

林裕太（C）NHK

脚本の上原哲也氏は「書きながら、これは言葉に翻弄された者たちの話だと気づきました。タイトルにある「日記」は、私にとって書くことの原点です。自分が書いたはずの言葉が、読み返すと他人のもののように響く。言葉にはもともと、そういう借り物めいたところがあるように思います。この物語を生きる人たちは、生活に追われながらも何かに間に合おうと、二度と会えない人をたどろうと、言葉に救いを求めます。その切実さの行方をどうか見届けてください」と語った。