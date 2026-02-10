結婚生活大丈夫？新婦になるK-POPアイドル、メンバーが「トイレの水を流さない」と暴露!? | RBB TODAY

ガールズグループ Apinkのメンバーたちが、愉快な“暴露合戦”を繰り広げ、笑いを誘った。特に、ユン・ボミに関する率直なトークが面白さを倍増させた。

去る2月9日、YouTubeチャンネル「Zzanbro」で公開された「Apink COMEBACK」特集動画には、メンバーたちが出演し、飾らないトークを披露した。

【写真】高級ホテルで挙式！ユン・ボミ、9歳上作曲家と結婚へ

この日、パク・チョロンはデビュー当時を振り返り、「当時は私が21歳で、メンバーたちは中・高校生だった」と語った。

続けて、彼女は「ストレスを発散する場所がなくて、拳で壁を叩いたこともある」として、「メンバーの前ではお酒を飲んだふりもできず、1人で部屋に鍵をかけて飲んでいた」と打ち明けた。

しかし、「あるメンバーが『お酒飲みました？』と聞いてきた。自分なりにしっかり隠していたつもりだったのに、バレてしまった」と笑いを加えた。

メンバーたちは、「チョロンさんがお酒を飲んだことは、当時は大事件だった。何事も大事のように感じられた」と回想した。

（写真提供＝OSEN）ユン・ボミ

メンバーの性格に関する話も続いた。パク・チョロンはユン・ボミについて、「後でまとめてやるタイプだ」と説明したのに対し、ユン・ボミは「私は誰に対してもストレスを感じない」と答えた。

これに対し、司会のシン・ドンヨプは「幸福度が高い方だ」とまとめ、笑いを誘った。

そんななか、ユン・ボミが「今になって、チョロンさんがなぜ電気を消せと言っていたのか、わかった」と話すと、パク・チョロンは即座に「あと、トイレの水も流せと言っている」と付け加えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「Zzanbro」）ユン・ボミ

予想外の暴露に、ユン・ボミは慌てて「チョロンさん、私、トイレの水はちゃんと流すよ」と釈明し、スタジオは笑いの渦に包まれた。

なお、ユン・ボミは来る5月に結婚を控えており、この日、出演者やメンバーから祝福された。メンバーたちのリアルな暴露とボミの慌てるリアクションが相まって、Apinkならではの固い絆が改めて光ったという反応が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

