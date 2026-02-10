ENHYPEN・ZB1ら出演の授賞式「2026 D AWARDS」ステージ情報解禁！注目ポイントは？ | RBB TODAY

ENHYPENやBOYNEXTDOORらが出演するK-POP授賞式「2026 D AWARDS with upick」（以下、「D AWARDS」）が、いよいよ明日開催される。

K-POPを世界に輝かせてきたアーティストたちがラインナップに名を連ねる「D AWARDS」のステージ情報が公開され、授賞式への期待が高まっている。

【話題】ENHYPEN・ヒスン、「D AWARDS」人気賞1位に！

P1Harmonyは、授賞式スケールで新たに生まれ変わった『Look At Me Now』のパフォーマンスを初披露し、ENHYPENは、7thミニアルバムの核となる3曲を集めた“完成形ステージ”を披露する。FIFTY FIFTYは、ファンから愛されている『Perfect Crime』のステージを授賞式で初公開し、xikersは授賞式のために準備した特別なイントロパフォーマンスで完成度の高いステージを届ける予定だ。

（画像＝「D AWARDS」）

BOYNEXTDOORは、「D AWARDS」のために準備した彼らならではの魅力が詰まったパフォーマンスを予告。Hi-Fi Un!cornは『Beat It Beat It』の韓国語バージョンを放送で初披露する。82MAJORは、「D AWARDS」のために作曲されたユン・イェチャンのDJパフォーマンスで強烈なステージを予告した。QWERは、授賞式で初公開となる『Blue Whale』を通じて、独自のカラーを表現する。iznaならではの特別な魅力を詰め込んだステージにも期待が高まっている。

ツアーでのみ披露されてきたNCT WISHの『Melt Inside My Pocket』のパフォーマンスも見どころの一つだ。NEXZは、「D AWARDS」スケールで再構築した『Beat-Boxer』と『Next To Me』を披露する。

KickFlipは、韓国の音楽番組ではあまり見る機会のなかった『Crush』のパフォーマンスで新鮮なステージを展開し、AHOFは、ファンコンサートでのみ披露していた“完全体”による『Pinocchio』のステージを見せる予定だ。さらに、FNCエンターテインメントの新ボーイズバンドAxMxPと、Mnet「BOYS II PLANET」出身のチェ・リブによる、ここでしか見られないコラボレーションにも注目が集まっている。

ステージ以外にも、多彩な見どころが用意されている。アジア3か国のアイドル3人による超豪華ユニットが結成されるほか、2002年生まれの“午年”アイドル3人による特別インタビューも公開される。

「D AWARDS」のメインMCは、俳優イ・ジョンウォン、女優シン・イェウン、BOYNEXTDOORのジェヒョンが務める。レッドカーペットのMCは、昨年に引き続きユ・ジェピルが担当する。

なお、韓国メディア『スポーツ東亜』が主催する授賞式「2026 D AWARDS with upick」は、2月11日午後6時からソウルの高麗（コリョ）大学・ファジョン体育館で開催される。

（記事提供＝OSEN）

■【注目】ENHYPEN・ZB1ら受賞！「2026 D AWARDS」事前受賞者を発表

■【話題】ENHYPEN・ヒスン、驚異の14億票超えで「D AWARDS」人気賞1位に！女性部門は？

■【写真】「彼氏感えぐい」ZEROBASEONEジャン・ハオ、“変装なし”で渋谷に出没！デート風SHOTに反響