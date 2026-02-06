小芝風花＆笠松将が“刑事バディ役”を演じるNHKコメディドラマが再び！『事件は、その周りで起きている』シリーズ3放送決定 | RBB TODAY

小芝風花主演の人気コメディードラマ『事件は、その周りで起きている』シリーズ3（NHK総合）が、3月9日から12日まで4夜連続で放送される。



『事件は、その周りで起きている』シリーズ3（C）NHK

同作は、NHKのコント番組『LIFE！』の制作チームが手がける異色のシチュエーションコメディーだ。刑事ものでありながら事件そのものは描かず、代わりに「事件の周りで起きるトラブル」に焦点を当てる新感覚の作品として、2022年のシリーズ1、2024年のシリーズ2共に話題を呼んだ。

舞台は地方の小さな警察署・新月署。小芝風花演じる主人公の刑事・真野一花は、負けず嫌いで何事も自分の力で成し遂げたい性格の持ち主だ。そんな真野に対し、笠松将演じるバディの宇田川和人は、効率重視の合理主義者として冷ややかな視線を送る。



シリーズ1では、相反する性格の二人が仕事上で繰り広げる反発と共闘をコミカルに描写した。シリーズ2では、クセのある同僚たちが物語を彩った。二人の上司で、10歳年上の警部補に頭が上がらない警部・谷崎誠（北村有起哉）、自称元科捜研のエース・向田舞（倉科カナ）、真野に恋する交通課警察官・徳大寺玲央（中野周平）が登場し、彼らの言動によって真野と宇田川が直面するトラブルが描かれた。

シリーズ3では、レギュラーキャストに加え、スペシャルゲストとして向井理を迎える。向井は、新月署のメンバーが大ファンだという劇中ドラマ「刑事・二階堂」の主演俳優・椎名耀司役として登場する。

NHKプラスでの同時・見逃し配信も行われるほか、3月14日午前0時15分（金曜深夜）からは一挙再放送も予定されている。さらに新作の放送に合わせ、シリーズ1が2月23日から26日まで、シリーズ2が3月2日から5日まで、それぞれ夜10時45分から総合テレビにて再放送されることも決定した。



今回の第3弾放送決定にあたり、主演の小芝は「やっと犯人を取り押さえることが出来ました。なかなか刑事らしい事件が起きないドラマですが、見届けてくださると嬉しいです。そしてまたまた豪華なゲストが…!お楽しみにっ！」と喜びのコメントを寄せている。



笠松は「あいかわらず、他の作品では味わうことができない緊張感がある現場です。一連で長回しの撮影なので、本番前にキャスト全員でセリフの読み合わせをしたり、チームで撮影を乗り越えた達成感もありました」と撮影を振り返り、「キャストだけでなく、監督やスタッフの皆さんのこだわりもたくさん詰まっている作品です。ぜひご覧ください！」と呼びかけた。



中野は「待ちに待ってました、シリーズ3！久しぶりにお会いするのに、すぐに仲良く話せる最高のメンバー!シリーズ3でも相変わらず事件の周りで右往左往です、今回も見応えたっぷりです!真野さんと徳大寺は進展あるのか！？お楽しみに！」と期待を煽る。



倉科は「シリーズ3を迎えて、向田舞というキャラクターにさらに愛着が湧きました。あらためて、人間味のある愛すべきキャラクターだなと。周りに認められたいという気持ちが強かったり、少し男性運が無いところだったり。今回は前回よりもキャラクターがパワーアップしています。15分間という見やすいドラマですので、ぜひ気軽に見ていただきたいです」と述べた。



北村は「5人のキャラクターが本当に大好きです。どのキャストが欠けても成立しません。ただセリフを言い合うだけではない、『テンポと間』を大切にした作品。シリーズ3では、さらにチームワークが高まっています。事件はあまり起きないですが、真剣なコメディドラマをお楽しみに！笑」とチームワークの良さを強調している。



スペシャルゲストの向井は「脚本・倉持裕さんらしい、少しシュールなセリフ回しで、ジワジワ笑えるコメディです。俳優である私が、劇中ドラマの俳優役を演じるという少し難しい役柄でしたが、クセが強くならないよう、ストレートに演じました。小芝さんや北村さんと久しぶりの共演ですごく楽しい撮影でした。ぜひご覧ください」と語った。