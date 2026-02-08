「鬼滅の刃」舞台挨拶で新情報解禁！IMAX特別版やテレビシリーズ全編再放送が決定 | RBB TODAY

8日、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の舞台挨拶が実施された。グランドシネマサンシャイン池袋のIMAXシアターにて、花江夏樹、下野紘、上田麗奈、櫻井孝宏、早見沙織が登壇し、全国357館への生中継を行った。公開から約7か月を迎え、国内動員は2684万人を突破している。



(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

会場では事前に募集したファンからの質問に声優陣が回答する企画を実施。花江は「世界は結構行かせていただいたのですが、国内は意外とまだ行ったことがなくて。温泉が好きなので大分県の地獄温泉、その中にある鬼山地獄に行ってみたいです。」と答えた。



(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

櫻井は義勇の変化について「『柱稽古編』での炭治郎との物語を経て、今まで自責の念に駆られていた自分から解放されたという感覚でした。大きな変化があるように見えるんですが、彼がずっと1人で抱えていたものから解消されたという形なので、急激な変化というよりは徐々に変わっていったような。さらに、(無限城の中では)戦いの中で自分も知らない自分と出会う、というように色々なことが起こるので、ストーリーを追って演じていく中であの姿になっていきました。」と演技の道筋を明かした。

早見はしのぶと童磨の舌打ちシーンについて「例えば、セリフのように言うと可愛らしくなってしまいます。今回は『舌打ちをどのようにしようかな?』と検討したというより、童磨に対する想いや激情を練った結果、表現する大きな流れの中であの形で出たように思います。」と振り返った。



(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

上田はカナヲの叫びについて「収録当日を迎えるまで、あのシーンのカナヲがどんな声を出すのかも想像しきれない状態でした。しのぶさんと童磨の戦いのアフレコを最初から見守らせていただいて、お2人が闘っている様子を見ながら自然と積み重なっていく想いがありました。特にしのぶさんの戦いへの集中力や感情を、演じる早見さんからすごく感じていました。また、しのぶさんと(茅野愛衣演じる)カナエさんの掛け合いや、しのぶさんの想いを見させていただいてたからこその叫びが、自然と生まれていたと思います。何度観ても涙で滲んでしまうシーンです。」と一声に込めた熱い想いを言葉にした。



(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

下野は善逸と獪岳の戦いについて「善逸と獪岳の戦いに関しては僕が引っ張らなければいけないし、空気感も作らなければいけないと思ったんです。相対している相手の想いだったり、役者さんの芝居だったり、そういったものにも影響を受ける部分があります。その中で、『火雷神』をどう表現しよう、と思った時に色々なパターンがあるなと考えていて。それはスタッフさんも同じ思いで、(どのような形が)『火雷神』を素敵なものに見せられるのだろう、ということを一緒に模索しました。」と回答した。

花江は炭治郎と義勇と獪岳座の戦闘について「(この戦いに臨むにあたって)自分の中の道筋をある程度決めていたのですが、いざ収録日が近づいてくると、早くやりたいんだけど終わりたくない、という変な気持ちにもなってきて。」と当時の複雑な心境を吐露。収録の進め方や気持ちの高鳴りは、獪岳座を演じた石田彰の存在もかなり大きかったようで、「敵なんですけど、石田さんに引っ張ってもらった部分もすごくありました。極力、石田さんのお芝居を受けて演じようと現場で思うこともあり、目を閉じながらアフレコをしていたシーンもあるくらい、現場で生まれるものを大事にしていました。」と秘話を語った。



(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

イベント終盤では新情報が解禁された。2月6日より日本アニメ映画史上初となるIMAX特別上映版の上映がスタート。一部シーンの映像範囲が上下に広がるIMAX独自の拡張アスペクト比により、これまでとは異なる新たな体験が可能となる。さらに2月20日より、「鬼滅の刃」史上初となるSCREENXとULTRA 4DXの上映も決定。三面スクリーンのSCREENXでしか味わえない、まったく新しい劇場体験を届けることが告げられた。この発表を受け、花江は「ありがとうございます!絶対に行きます!」と期待をにじませた。

さらに、みに隊士の炭治郎が登場し、テレビシリーズ全編再放送決定の情報が解禁された。4月5日より毎週日曜朝9時30分から10時、フジテレビほかにてオンエア開始となる。これにはキャスト陣も「日曜日の朝に!?いいですねぇ~!」とそれぞれリアクションを見せた。

花江は「本日はありがとうございました。『鬼滅の刃』は初めて体験する出来事が本当に多くて。こんなに大きなスクリーンで舞台挨拶をできたこと、各国や地域に行かせていただいたことなど、本当に新しい景色をいつも見せてくれるなと毎回感じています。これからも皆さんと一緒に歩めることを楽しみにしておりますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。そしてなにより原作の吾峠呼先生に最大限の感謝を込めて、この舞台挨拶とかえさせていただきます。ありがとうございました!」と締めくくり、終始大盛り上がりのままイベントは幕を閉じた。

劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 獪岳座再来は現在公開中だ。